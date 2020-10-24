Польский эксперт: для противостояния России и Китаю США нужна новая система альянсов

Американцы уже осознали то, что сегодня они имеют дело с противниками гораздо более высокого уровня — Китаем и Россией, нежели 10 лет назад, когда они сражались с исламским терроризмом, уверен польский эксперт по международным делам Марек Будзиш. В беседе с Polskie Radio он объясняет, что в сложившейся ситуации американские власти намерены выстроить новую систему альянсов, в которой союзники США в основном сами будут нести нагрузку в плане обеспечения собственной безопасности.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что на настоящий момент существует реальный шанс переброса 2-го кавалерийского полка или по крайней мере его части из Германии в Польшу. Этот шаг дополнительно бы повысил уровень военного присутствия США в Польше сверх договорённостей, согласованных летом. Эти слова прозвучали в ходе заседания Атлантического совета, где на повестке для стояла тема об укреплении союзов США в эпоху «соперничества между великими державами», сообщает Polskie Radio.

В интервью радиостанции польский эксперт по международным делам Марек Будзиш, однако, обращает внимание на то, что польские СМИ цитируют только часть речи Марка Эспера о перебросе очередных частей США из Германии в Польшу. «Но он ведь не уточнил, где будут дислоцироваться эти части. Прозвучали слова о Польше, Румынии, возможно, о прибалтийских государствах. Однако уже само заявление о том, что американцы рассматривают возможность укрепления восточного фланга НАТО, важно», — объясняет аналитик.

Он отметил, что в свою очередь вторая часть речи Эспера привлекла внимание в России, и, на его взгляд, она куда важнее, ведь глава Пентагона заявил, что США не исключают размещения ракет средней дальности в Европе в ответ на нарушение Россией ДРСМД. «Если это будет подтверждено, то мы вернёмся к дискуссии родом из 80-х годов, когда американцы должны были разместить на нашем континенте ракеты «Першинг», — добавил Будзиш.

В ходе своей речи Эспер также пояснил, что в рамках соперничества с Китаем и Россией Америка намерена улучшить процесс продажи оружия союзникам, в том числе ускорить процесс экспорта технологий. Именно таким образом Вашингтон намерен предотвратить попытки Москвы и Пекина завоевать новые рынки, ведь, по мнению главы Пентагона, это подрывает усилия США в направлении развития отношений с союзниками, рассказывает Polskie Radio.

«Это можно рассматривать в качестве элемента политики распределения тяжести… политики улучшения отношений с НАТО в соответствии с новой формулой, согласно которой союзники в большей степени сами несут ответственность за собственную безопасность, а США лишь помогают им достичь соответствующего уровня безопасности путём поставок оружия и обучения вооружённых сил», — добавил он.

Будзиш уверен: американцы уже осознали то, что имеют дело с противниками гораздо более высокого уровня в плане технического прогресса и большей эффективности, чем условно 10 лет назад, когда они сражались с исламским терроризмом. Противостояние России и Китаю требует серьёзной подготовки и больших усилий. «Более того, в нынешней ситуации американцы не могут самостоятельно гарантировать обеспечение безопасности в сражении с этими соперниками. Поэтому им необходимо соответствующим образом выстраивать систему альянсов, в которой союзники будут нести большую нагрузку в плане обеспечения безопасности», — заключил эксперт.