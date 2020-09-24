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Минобороны Польши: Россия по-прежнему опасна, но теперь мы сильнее

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За последние годы в сфере международной безопасности региона Центральной и Восточной Европы произошли существенные изменения — это всё благодаря увеличенному военному присутствию США, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. На открытии ежегодной конференции Центра европейского стратегического анализа он также отметил, что и Россия продолжает развивать свой наступательный военный потенциал, сообщает Polskie Radio.
Минобороны Польши: Россия по-прежнему опасна, но теперь мы сильнее
Reuters

«Присутствие Соединённых Штатов в Европе, особенно на восточном фланге, — ключевой элемент безопасности как Центральной и Восточной Европы, так и всего трансатлантического региона», — заявил в рамках открытия ежегодной конференции Центра европейского стратегического анализа  — на этот раз в онлайн-формате — министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. 

Глава Минобороны Польши обратил внимание на то, что за последние годы в области международной безопасности произошли существенные изменения. «Правда, Россия и впредь продолжает оказывать давление в нашем регионе Европы, развивая свой наступательный военный потенциал», — подчеркнул он. 
 
Мариуш Блащак объявил о том, что Польша будет и далее укреплять военное сотрудничество со странами, наиболее заинтересованными в сохранении безопасности региона, — то есть с США и Великобританией.
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