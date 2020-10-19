Polskie Radio: Байден нарочно обидел поляков, поставив их страну в один ряд с Белоруссией и Венгрией

Во время своей предвыборной речи в Филадельфии Джо Байден выразил своё беспокойство в плане тенденции «роста тоталитарных режимов в мире» и ситуации в трёх странах: Белоруссии, Польше и Венгрии, сообщает Polskie Radio. Несмотря на то что политику не чужды языковые ошибки и оговорки, на этот раз он сравнил Польшу с Белоруссией намеренно, считает польская журналистка Александра Рыбиньская.

Бывший вице-президент и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден во время своей встречи с избирателями, организованной ABC News в Филадельфии, критически высказался о текущей ситуации в Белоруссии, Польше и Венгрии. Более того, политик обратил внимание на тенденцию «роста тоталитарных режимов в мире». «НАТО рискует пустить скоро трещину... Мы видим всё, что происходит, начиная с Белоруссии, заканчивая Польшей и Венгрией, а также рост тоталитарных режимов в мире», — сказал он.

В ответ на это заявление представители польских диаспор в США направили письмо кандидату в президенты, в котором они ясно подчеркнули, что разочарованы его критическим комментарием в адрес Польши. Они назвали его «вредоносным» и призвали исправить ошибку.

Конечно, Джо Байден славится своими языковыми ошибками и оговорками, но по словам эксперта Александры Рыбиньской, в данной ситуации кандидат сделал это вполне намеренно. «Это политик прогрессивного либерально-левого лагеря. Он в первую очередь целится в таких избирателей и хочет завоевать американских миллениалов. Это его окошко», — объяснила журналистка.

В беседе с Polskie Radio она также выразила своё удивление в плане того, что Байден не заинтересован голосами американских поляков. «В США проживает несколько миллионов наших соотечественников, следовательно, обижать их крайне неразумно», — резюмировала Александра Рыбиньская.