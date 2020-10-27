WSJ: Пекин пригрозил американским компаниям санкциями за продажу оружия Тайваню

Власти Поднебесной осудили планы продажи американского оружия Тайваню и пообещали ввести ограничения против причастных к сделке корпораций. По словам представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, своими поставками вооружения островному государству США пытаются «подорвать суверенитет и интересы в сфере безопасности» Китая, передаёт The Wall Street Journal.

Китай заявил, что наложит санкции на американских оборонных подрядчиков за планируемую продажу оружия Тайваню. Таким образом страна ответила на стремление США укрепить связи в области безопасности с островной демократией, которую Пекин считает своей территорией, пишет The Wall Street Journal.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь объявил, что китайские власти решили ввести ограничения в отношении Lockheed Martin, Raytheon Technologies и оборонного подразделения Boeing. Под санкции также могут попасть другие американские структуры, участвующие в потенциальной поставке вооружения на сумму $1,8 млрд.

На прошлой неделе Госдепартамент США одобрил предложения о продаже Тайваню ракет, ракетной артиллерии, датчиков воздушной разведки и соответствующего оборудования. Эта сделка является частью последних усилий администрации Трампа оказать давление на Пекин с помощью наращивания военного сотрудничества с Тайбэем, поясняет издание.

По словам Чжао, его страна «решительно противостоит» и осуждает продажу американского оружия Тайваню, которая «серьёзно подрывает китайский суверенитет и интересы в сфере безопасности». Чиновник призвал Вашингтон прекратить подобные сделки и военное сотрудничество с Тайбэем.

Описывая санкции как необходимую меру по защите национальных интересов Китая, Чжао не стал раскрывать их подробного содержания или сроки. В июле он также не распространялся об ограничениях против Lockheed Martin, объявленных в ответ на одобрение Вашингтоном пакета модернизации тайваньских ракетных комплексов Patriot на сумму $620 млн, напоминает издание.

Коммунистическая партия Китая с давних пор стремится присоединить Тайвань к КНР и обещает применить силу в случае необходимости. В этом году Пекин усилил патрулирование и стал чаще проводить учения вокруг островного государства, что, по мнению его властей, является «тактикой запугивания».

Президент Тайваня Цай Инвэнь пообещала укрепить вооружённые силы острова. В том числе за счёт покупки асимметричных боевых систем, чтобы противодействовать численному превосходству Пекина, отмечает The Wall Street Journal.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус назвала действия Пекина «непродуктивными». Она добавила, что продажи оружия «поддерживают законные требования Тайваня по самообороне».

«Мы постоянно доводили до сведения правительства Китая, что Соединённые Штаты выступают решительно против его попыток надавить на частные фирмы, — сказала Ортагус. — Наше мнение по этому вопросу остаётся неизменным».

Ожидается, что санкции будут иметь ограниченный эффект, поскольку оборонным компаниям США запрещено продавать военную технику Пекину. Lockheed Martin поставляла гражданские вертолёты китайским покупателям через свою дочернюю компанию Sikorsky Aircraft. Поднебесная — ключевой рынок для коммерческих самолётов Boeing, но планируемые санкции нацелены только на оборонное подразделение компании, обращает внимание издание.

Хотя Вашингтон поддерживает официальные дипломатические отношения с Пекином, а не с Тайбэем, США являются для последнего основным поставщиком оружия. Закон 1979 года об отношениях с Тайванем обязывает американское правительство предоставлять островному государству оборонительные системы и рассматривать угрозы ему как вопрос «серьёзной обеспокоенности».

О последних планируемых продажах американского оружия в прошлую среду объявило Агентство по сотрудничеству в области безопасности. Они включают крылатые ракеты класса «воздух — земля» от Boeing на сумму примерно $1 млрд, мобильные ракетные пусковые установки от Lockheed Martin стоимостью $436,1 млн и средства авиационной разведки за $367,2 млн от Collins Aerospace, подразделения компании Raytheon.

Агентство сотрудничества в области безопасности обороны в понедельник уведомило конгресс об одобрении Госдепом ещё одной потенциальной сделки с Тайванем. Предлагаемая продажа систем береговой обороны, в том числе ракет надводного базирования, оценивается в сумму $2,37 млрд, отмечает The Wall Street Journal.