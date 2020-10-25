N-TV: США отправят береговую охрану на борьбу с китайским рыболовством

США собираются разместить на западе тихоокеанского региона собственную береговую охрану, сообщает немецкий телеканал N-TV. Цель Вашингтона заключается, в первую очередь, в противодействии китайскому рыболовству: США давно обвиняют Пекин в нарушении международного морского права и нанесении ущерба другим странам.
В Южно-Китайском море постоянно идут споры за определённые территории, отмечает немецкий телеканал N-TV. США обвиняют Китай в нарушении международного морского права и хотят разместить в регионе собственную береговую охрану. При этом они нацелены, в первую очередь, на китайское рыболовство.
Американское правительство заявило, что отправит в западную часть тихоокеанского региона свои патрульные суда для осуществления береговой охраны с целью положить конец китайскому рыболовству в спорных морских районах. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен назвал действия Пекина в Южно-Китайском море «дестабилизирующими и вредными». В частности, он обвинил США в «нелегальной и нерегулируемой» рыбной ловле и нанесении ущерба рыболовецким судам других стран.
По словам О’Брайена, береговая охрана США на постоянной основе разместит на западе тихоокеанского региона скутеры быстрого реагирования Sentinel. Их целью будет оказание помощи находящимся под угрозой рыболовецким судам и обеспечение свободного судоходства. Действия в сфере обеспечения безопасности на море должны осуществляться в сотрудничестве с региональными партнёрами, «обладающими ограниченными возможностями» в контролировании морских районов и преследовании чужих судов.
Как отмечает немецкий телеканал, Вашингтон регулярно обвиняет Китай в нарушении международного морского права. По данным американских властей, Пекин на регулярной основе выделяет военные корабли для сопровождения китайских рыболовецких судов, чтобы исчерпать места рыбной ловли, принадлежащие другим странам.
В июле министр обороны США Марк Эспер обвинял китайскую армию в неподобающем поведении в Южно-Китайском море, а также в потоплении вьетнамского рыболовецкого судна. По словам Эспера, Китай, помимо этого, досаждал малайзийским нефтяным и газовым платформам и сопровождал собственные рыболовецкие суда в индонезийских водах.
Китай претендует на право использовать практически всю территорию Южно-Китайского моря, богатого сырьём, однако соседние страны, такие как Малайзия, Тайвань, Филиппины и Индонезия, не признают притязаний Пекина, подчёркивает немецкий телеканал N-TV.
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко призвал немедленно отпустить задержанного в Минске гражданина США Виталия Шклярова и дать ему покинуть Белоруссию. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.
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