Independent: «катастрофические последствия» — японские рыбаки призывают власти не сливать радиоактивную воду с АЭС «Фукусима» в океан

Предприятия рыболовецкой отрасли Японии выступили резко против предложений сбросить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима», хранящуюся сейчас на промплощадке станции, в океан, пишет The Independent. По мнению представителей сектора, такой шаг, предложенный ранее японскими экспертами, может нанести дополнительный урон репутации рыбных предприятий, и так сильно пострадавшей от аварии на АЭС в 2011 году.

Представители рыбной промышленности Японии призвали правительство страны отказаться от слива в океан радиоактивной воды с АЭС «Фукусима», где в 2011 году произошла масштабная авария, сообщает британская The Independent.

Как напоминает обозреватель издания, в настоящий момент вода со станции, которая прошла очистку, но остаётся радиоактивной, хранится в специальных баках на промплощадке станции. Между тем, по расчётам специалистов, к 2022 году для баков просто не останется места, поэтому экспертная комиссия при правительстве Японии рекомендовала слить воду в океан. Работы по подготовке к сливу, по некоторым данным, займут два года, отмечается в материале The Independent.

Теперь же против рекомендаций экспертов выступили представители рыболовецкой отрасли Японии, которые полагают, что слив радиоактивной воды ещё сильнее навредит их репутации, говорится в статье. «Мы выступаем резко против слива загрязнённой воды, поскольку это может в будущем обернуться катастрофическими последствиями для рыбной промышленности Японии», — заявил на прошлой неделе на совещании с чиновниками правительства президент конфедерации японских рыболовецких кооперативов JF Zengyoren Хироси Киси, подчеркнув, что такой шаг может побудить другие страны усилить ограничения на импорт продукции японского рыбного хозяйства.

В свою очередь, глава союза оптовых поставщиков рыбы и рыбоперерабатывающих предприятий японской префектуры Фукусима Тосихито Оно заявил: «Мы решительно возражаем против слива загрязнённой воды в океан, поскольку это несомненно нанесёт нам репутационный урон». Как отмечает обозреватель The Independent, представители сектора убеждены, что слив нанесёт их репутации ещё больший урон, чем сама катастрофа на АЭС «Фукусима», после которой рыбная ловля у берегов префектуры резко сократилась.

По данным The Independent, эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) уже заявили, что сброс радиоактивной воды в океанские воды «с технической точки зрения выполним», отметив, что этот метод «регулярно используется действующими АЭС и предприятиями топливного цикла как в Японии, так и по всему миру». По оценке экспертной комиссии при японском правительстве, единственной альтернативой станет испарение воды в атмосферу.

Представители министерства промышленности Японии пообещали, что примут мнение рыболовецких предприятий к сведению и «в кратчайшие сроки» примут решение, пишет британская газета.

