SCMP: в 200 раз больше, чем на Земле — учёные установили уровень радиации на Луне

Китайские и немецкие учёные выяснили, что дневная доза радиация на Луне составляет 1369 микрозивертов, что в 200 раз больше уровня облучения на Земле, пишет South China Morning Post. Как отмечает газета, такой уровень радиации представляет исключительную опасность для потенциальных космонавтов, однако они могут укрыться от неё в том случае, если будут покрывать свои жилые модули толстым слоем лунного грунта.

В то время как всё больше стран планируют отправить людей на Луну, китайские и немецкие учёные сумели установить, воздействию какого количества радиации подвергнутся будущие космонавты на поверхности земного спутника, пишет South China Morning Post.

Согласно новому докладу, опубликованному в журнале Science Advances, средняя дневная доза радиации на поверхности Луны составит 1369 микрозивертов, что в 2,6 раза больше дозы облучения экипажа МКС. Эти данные учёным удалось получить благодаря китайскому аппарату «Чанъэ-4», который приземлился на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.

В рамках эксперимента, разработанного немецкими учёными, исследователи измеряли радиацию во время лунного дня с 3 по 12 января, а также с 31 января по 10 февраля 2019 года.

«Размещение дозиметра внутри зонда «Чанъэ-4» обеспечивает частичное экранирование вроде того, которое предоставляет скафандр космонавта, поэтому полученные результаты вполне применимы к людям», — сообщил немецкий физик Роберт Виммер-Швайнгрубер.

По его словам, уровень радиации на Луне, измеряемый в течение часа, был примерно в 200 раз выше, чем на поверхности Земли и в 5-10 раз выше, чем на пассажирском рейсе Франкфурт — Нью-Йорк.

«Учитывая, что астронавты будут находиться на Луне гораздо дольше, чем пассажиры, летящие в Нью-Йорк и обратно, радиация представляет значительную опасность для людей», — подчеркнул учёный. Тем не менее, по словам Виммер-Швайнгрубера, космонавты могут защититься от радиации, если покроют свой жилой модуль толстым слоем лунного грунта.

Космическая радиация представляет серьёзную угрозу для здоровья космонавтов, так как хроническое облучение может стать причиной рака, катаракты, дегенеративных изменений ЦНС или прочих систем в теле человека.