SCMP увидела призрак войны США с Китаем в нашивках американских лётчиков

Во время учений американских беспилотников у берегов Калифорнии на форме лётного состава США китайские СМИ заметили «провокационную» нашивку — БПЛА на фоне окрашенного в красный силуэта Китая, пишет South China Morning Post. В Пекине по этому поводу заявили, что этот жест говорит о том, что Вашингтон активизирует свою подготовку к войне.

В ходе американских учений по нанесению ударов по островам на форме лётного состава США заметили нашивки с изображением Китая. По словам китайских государственных СМИ, наличие у американских военных подобных знаков различия — это провокационный жест, пишет South China Morning Post.

Данные манёвры, которые должны закончиться во вторник, проводились в Калифорнии. Тем не менее, этот факт не помешал китайским СМИ выступить с предупреждением, что Пекин будет сопротивляться в случае американской агрессии в Южно-Китайском море.

Американский журнал Air Force сообщил, что учения беспилотников США говорят о том, что Вашингтон в последнее время уделяет повышенное внимание Тихоокеанскому региону. Между тем, на нашивках, выпущенных для учений, изображён беспилотник MQ-9 Reaper, который находится на фоне окрашенного в красный цвет силуэта Китая.

В ходе учений три MQ-9 согласовывали свои действия с Третьим флотом ВМС США, который направил авианосные ударные группы, подлодки, а также прочую технику в Восточную часть Тихого океана.

«Это показатель нашей способности быстро перебрасывать MQ-9 в любую точку мира, в незнакомую местность, а затем демонстрировать оперативные возможности и радиус действия MQ-9», — отметил по этому поводу командир 29-й ударной эскадрильи США подполковник Брайан Дэвис.

Несмотря на то, что манёвры прошли далеко от китайского побережья, китайские государственные СМИ предположили, что беспилотники могут быть использованы для нападения на объекты Пекина в Южно-Китайском море.

«Вашингтон активизирует свою подготовку к войне против Китая притом, что этот тип БПЛА принимал участие в убийствах и нападениях по всему миру», — прокомментировала эти учения газета Global Times.

Тем не менее, по словам военного комментатора Сун Чжунпина, даже несмотря на то, что США способны нанести удары беспилотниками по объектам Пекина в Южно-Китайском море, такая атака маловероятна, поскольку она повлечёт за собой жёсткий ответ. При этом ряд экспертов считает, что подобный авиаудар будет неэффективен и с чисто военной точки зрения, поскольку Китай по-прежнему будет контролировать свои объекты, в то время как нанесённый им урон будет не слишком значителен.