South China Morning Post Оригинал

SCMP: Китай украсил агитролик о бомбардировке американской базы кадрами из голливудских блокбастеров

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В новом видео Народно-освободительной армии КНР, имитирующем бомбардировку американской базы в Тихоокеанском регионе, зрители заметили кадры из голливудских фильмов «Скала» и «Повелитель бури». Анонимный источник, близкий к китайским военным кругам, подтвердил South China Morning Post, что военные пиарщики Поднебесной нередко используют сцены из американских блокбастеров для большей зрелищности.
SCMP: Китай украсил агитролик о бомбардировке американской базы кадрами из голливудских блокбастеров
Wikimedia

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) опубликовала новый проморолик, в котором в очередной раз продемонстрировала свою любовь к голливудским боевикам, пишет South China Morning Post. 

 

Как заметили некоторые наблюдатели, некоторые кадры из видео ВВС НОАК, в котором показана имитация бомбардировки военной базы США в Тихоокеанском регионе, очень похожи на сцены из американского оскароносного фильма 2008 года «Повелитель бури» (The Hurt Locker) и картины «Скала» (The Rock) 1996 года с Шоном Коннери и Николасом Кейджем. Предположение подтвердил источник, близкий к китайским военным кругам, отмечает издание. 

 

 

Лицо, пожелавшее остаться анонимным, рассказало South China Morning Post, что управление по связям с общественностью НОАК действительно нередко «заимствует» кадры из голливудских блокбастеров, чтобы добавить зрелищности собственным видео. «Почти все сотрудники управления выросли на голливудском кино, поэтому они считают, что в американских военных фильмах самая крутая картинка», — прокомментировал источник. 

 

По его словам, никакие претензии по поводу нарушения авторского права китайским военным не угрожают, поскольку «заимствовано» было лишь несколько секунд материала, да и то не для коммерческого использования. 

 

Как напоминает издание, в 2011 году китайский государственный канал CCTV показал фильм об учениях НОАК, в котором тоже можно было увидеть кадры из голливудского боевика. В тот раз «заимствованными» оказались сцены из фильма «Лучший стрелок» (Top Gun) 1986 года с Томом Крузом в главной роли. 

 

Военный аналитик из Гонконга Сун Чжунпин считает, что сами китайцы вряд ли будут переживать по поводу происхождения эффектных кадров — куда больше их волнует главная идея ролика. А заключается она в том, что НОАК никогда не допустит иностранного вмешательства в тайваньский вопрос. 

 

По сюжету видео, опубликованного в субботу 19 сентября, китайские бомбардировщики Xian H-6K отправляются в Тихоокеанский регион и обстреливают военно-морскую базу, очень сильно напоминающую один из американских объектов на острове Гуам. «Только НОАК сконцентрирована не только на Гуаме. У США есть стратегические бомбардировщики и на ряде других баз в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в Японии», — обращает внимание Сун Чжунпин. 

 

По данным South China Morning Post, за последнюю неделю китайские Xian H-6K нередко появлялись в опознавательной зоне противовоздушной обороны Тайваня. Глава местной администрации Цай Инвэнь даже обвинила Пекин в попытках «запугивания» — в общей сложности тайваньские военные засекли 37 военных самолётов НОАК вблизи собственных границ. «Пекину следует продемонстрировать сдержанность и положить конец столь провокационным действиям. Военная активность материкового Китая относится к проблемам в отношениях между Тайбэем и Пекином, но в то же время является проблемой и с точки зрения региональной безопасности», — заявила Цай.

 

Как отметил военный аналитик из Макао Энтони Вон Тон, в ролике НОАК показана эскадрилья Xian H-6K, базирующаяся в районе города Ланьчжоу, в провинции Ганьсу на северо-западе страны. Именно эти силы «приглядывали» за бывшим Советским Союзом в годы холодной войны. 

 

Бывший сотрудник Пентагона, работавший с китайским и тайваньским направлениями, Дрю Томпсон утверждает, что пропагандистское видео НОАК служит «предупреждением» для всех стран, находящихся в зоне поражения китайских ВВС: Китай «готов использовать силу, чтобы уладить разногласия». 

Как подчёркивает South China Morning Post, ролик был выпущен во время визита на Тайвань заместителя госсекретаря США Кита Крака.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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South China Morning Post Китай Азия
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