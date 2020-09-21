SCMP: Китай украсил агитролик о бомбардировке американской базы кадрами из голливудских блокбастеров

В новом видео Народно-освободительной армии КНР, имитирующем бомбардировку американской базы в Тихоокеанском регионе, зрители заметили кадры из голливудских фильмов «Скала» и «Повелитель бури». Анонимный источник, близкий к китайским военным кругам, подтвердил South China Morning Post, что военные пиарщики Поднебесной нередко используют сцены из американских блокбастеров для большей зрелищности.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) опубликовала новый проморолик, в котором в очередной раз продемонстрировала свою любовь к голливудским боевикам, пишет South China Morning Post.

Как заметили некоторые наблюдатели, некоторые кадры из видео ВВС НОАК, в котором показана имитация бомбардировки военной базы США в Тихоокеанском регионе, очень похожи на сцены из американского оскароносного фильма 2008 года «Повелитель бури» (The Hurt Locker) и картины «Скала» (The Rock) 1996 года с Шоном Коннери и Николасом Кейджем. Предположение подтвердил источник, близкий к китайским военным кругам, отмечает издание.

Лицо, пожелавшее остаться анонимным, рассказало South China Morning Post, что управление по связям с общественностью НОАК действительно нередко «заимствует» кадры из голливудских блокбастеров, чтобы добавить зрелищности собственным видео. «Почти все сотрудники управления выросли на голливудском кино, поэтому они считают, что в американских военных фильмах самая крутая картинка», — прокомментировал источник.

По его словам, никакие претензии по поводу нарушения авторского права китайским военным не угрожают, поскольку «заимствовано» было лишь несколько секунд материала, да и то не для коммерческого использования.

Как напоминает издание, в 2011 году китайский государственный канал CCTV показал фильм об учениях НОАК, в котором тоже можно было увидеть кадры из голливудского боевика. В тот раз «заимствованными» оказались сцены из фильма «Лучший стрелок» (Top Gun) 1986 года с Томом Крузом в главной роли.

Военный аналитик из Гонконга Сун Чжунпин считает, что сами китайцы вряд ли будут переживать по поводу происхождения эффектных кадров — куда больше их волнует главная идея ролика. А заключается она в том, что НОАК никогда не допустит иностранного вмешательства в тайваньский вопрос.

По сюжету видео, опубликованного в субботу 19 сентября, китайские бомбардировщики Xian H-6K отправляются в Тихоокеанский регион и обстреливают военно-морскую базу, очень сильно напоминающую один из американских объектов на острове Гуам. «Только НОАК сконцентрирована не только на Гуаме. У США есть стратегические бомбардировщики и на ряде других баз в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в Японии», — обращает внимание Сун Чжунпин.

По данным South China Morning Post, за последнюю неделю китайские Xian H-6K нередко появлялись в опознавательной зоне противовоздушной обороны Тайваня. Глава местной администрации Цай Инвэнь даже обвинила Пекин в попытках «запугивания» — в общей сложности тайваньские военные засекли 37 военных самолётов НОАК вблизи собственных границ. «Пекину следует продемонстрировать сдержанность и положить конец столь провокационным действиям. Военная активность материкового Китая относится к проблемам в отношениях между Тайбэем и Пекином, но в то же время является проблемой и с точки зрения региональной безопасности», — заявила Цай.

Как отметил военный аналитик из Макао Энтони Вон Тон, в ролике НОАК показана эскадрилья Xian H-6K, базирующаяся в районе города Ланьчжоу, в провинции Ганьсу на северо-западе страны. Именно эти силы «приглядывали» за бывшим Советским Союзом в годы холодной войны.

Бывший сотрудник Пентагона, работавший с китайским и тайваньским направлениями, Дрю Томпсон утверждает, что пропагандистское видео НОАК служит «предупреждением» для всех стран, находящихся в зоне поражения китайских ВВС: Китай «готов использовать силу, чтобы уладить разногласия».

Как подчёркивает South China Morning Post, ролик был выпущен во время визита на Тайвань заместителя госсекретаря США Кита Крака.