Могут и силу применить — Week объяснил, почему Трампу лучше покинуть Белый дом

Не исключено, что в оставшийся президентский срок Дональд Трамп, так и не признав своего поражения, попытается дискредитировать американскую избирательную систему. Но после инаугурации Джо Байдена ему всё же придётся покинуть Белый дом. Более того, при необходимости его оттуда могут выставить силой, пишет старший корреспондент The Week Дэймон Линкер.

В течение четырёх лет «страх перед зарождающейся диктатурой» Трампа не давал покоя американским демократам. Многие из них задавались вопросом, откажется ли «потенциально авторитарный» лидер в Белом доме уйти в отставку после поражения на выборах, игнорируя результаты голосования и пытаясь удержаться у власти «тираническими методами», пишет старший корреспондент The Week Дэймон Линкер.

Теперь, когда страна пережила именно такой словесный отказ президента принять результаты голосования, большинство демократов осознали, что страна находится не в столь серьёзной опасности,как они предполагали. Джо Байден «победил, и ничто из того, что делает или говорит нынешний обитатель Белого дома, не остановит процесс смены президента», считает автор статьи.

Но это не означает, что отказ Трампа признать легитимность выборов и их исход следует игнорировать. Особенно если он продолжит настаивать на своём. Как только адвокаты президента исчерпают все доступные им «юридические манёвры», наступит следующий этап, при котором нежелании американского лидера уступить нанесёт стране «огромный вред», полагает Линкер.

Процесс смены президента включает десятки этапов. Многие из них происходят закулисно. Вскоре они начнутся, даже если назначенцы Трампа на низком уровне будут тянуть время. Другие аспекты переходного процесса предусматривает признание Байдена государственными служащими и СМИ, что в настоящий момент уже происходит, обращает внимание автор статьи.

«Всё это указывает на неизбежное: правление администрации Трампа подходит к концу, нравится это президенту или нет, даже если он активно это отрицает. Коллегия выборщиков официально проголосует 14 декабря. С этого момента можно с уверенностью сказать, что Трамп перестанет быть президентом в полдень 20 января 2021 года», — рассуждает журналист.

«Даже если Трамп решит не присутствовать на церемонии инаугурации и демонстративно останется в Белом доме, его президентские полномочия перестанут признаваться военными, членами конгресса и руководителями департаментов и агентств исполнительной власти, как только Байден будет приведён к присяге. Если Трамп откажется покинуть здание после этого, его оттуда выпроводят, при необходимости с применением силы», — подчёркивает Линкер.

Иными словам, большую часть своего президентства Трамп, возможно, ввёл себя в Twitter «как тиран», но в действительности он никогда таковым не являлся. Президент получил власть, выиграв выборы, и логично, что он должен её лишиться, поиграв их, рассуждает журналист.

Тем не менее, отказ Трампа уступить может заложить основу для процессов, способных изменить привычный процедуру передачи власти. Если в ближайшие недели он начнёт путешествовать по стране и проводить митинги, «распространяя на них ложь об украденных выборах среди ликующих толп сторонников, то может нанести ещё больший ущерб».

«Подвергая сомнению легитимность выборов 3 ноября, Трамп сообщает своим самым преданным последователям, что политическая система Соединённых Штатов в своей основе настроена против них. И, подразумевая, что Филадельфия с её большим чёрнокожим населением — основной источник фальсификаций, который лишает их законной политической власти, он приплетает к истории несправедливости и недовольства откровенный расизм», — полагает автор статьи.

Если Трамп сможет «влить достаточно яда в политическую культуру», количество людей в США, желающих обеспечить плавный переход власти, сократится. Когда это произойдёт, процесс перестанет быть автоматическим, предупреждает Линкер.

На фоне войны его администрации с государственной службой и попыток назначить лояльных людей во всех органах власти Трамп уже сделал всё возможное, чтобы подтолкнуть страну к такому сценарию. Но гораздо хуже, если действующий президент использует следующие два месяца, чтобы «распространять ложь о том, что он и его сторонники лишились законной победы на выборах», полагает журналист.

Линкер надеется, что Трамп «поступит правильно и уступит». Но если он этого не сделает, то каждый чиновник-республиканец обязан однозначно выступить против него. У такого протеста была бы простая, но очень важная цель: «заставить побеждённого президента признать правду, а именно, что его оппонент победил на выборах честно».

«Дональд Трамп не в силах остановить Джо Байдена от прихода к власти 20 января. Но он в состоянии нанести долговременный ущерб американской демократии», — заключает Дэймон Линкер.