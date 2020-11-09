Сенатор Грэм: если Трамп признает поражение, то президентом США больше никогда не станет республиканец

Дональд Трамп не должен признавать своего поражения на президентских выборах в США, считает сенатор Линдси Грэм. В противном случае кандидат от Республиканской партии больше никогда не сможет выиграть выборы, пишет The Hill, ссылаясь на слова политика. По мнению политика, на прошедших выборах было много фальсификаций.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о том, что Дональд Трамп не должен признавать своего поражения на президентских выборах 2020 года в США, сообщает The Hill.
«Если республиканцы не бросят вызов и не поменяют американскую избирательную систему, республиканец больше никогда не сможет выиграть выборы», — приводит издание слова Грэма.
В минувшую субботу все крупнейшие СМИ объявили Джо Байдена победителем выборов, однако Дональд Трамп не признал своего поражения, заявив о фальсификациях в ходе подсчёта голосов, напоминает The Hill. При этом его штаб не представил конкретных доказательств, отмечает издание.
Что касается Грэма, то он также говорил о фальсификациях, в частности, заявив, что в Пенсильвании на выборах были зарегистрированы уже умершие люди. Впрочем, как отмечает издание, все остальные республиканцы посоветовали Трампу признать свой проигрыш и открыть новую главу в истории Республиканской партии.
The Hill пишет, что штаб Трампа отправил иски в ряд ключевых штатов с призывом признать недействительными голоса, присланные по почте, либо остановить подсчёт таких голосов.
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