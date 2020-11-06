SRF: выборы президента США показывают глубину раскола в американском обществе

Выборы президента стали для США настоящим испытанием на прочность, сообщает SRF. Происходящее сейчас в стране свидетельствует о глубоком расколе в американском обществе. Многие готовы до последнего поддерживать своего кандидата, а в случае проигрыша мир для них, по сути, рухнет. И всё же есть вещи, с которыми согласны все избиратели: ожидание раздражает.

Кандидаты на место в Белом доме идут ноздря в ноздрю. И это отлично показывает глубину раскола американского общества. Для многих есть только голубой или красный цвет, то есть Джо Байден или Дональд Трамп. Кто бы ни победил в этой гонке, для той стороны, которая проиграет, мир, по сути, рухнет. Поэтому сторонники обеих партий активно отстаивают свои убеждения. Репортаж Тобиаса Видмера.

Соединённые Штаты Америки. Такие кадры с улиц, как здесь, в Портленде, этой ночью, показывают другую картину. Ситуация напряжённая. Похоже, вопрос о том, кто будет жить в Белом доме следующие четыре года, расколол страну.

«Считать каждый голос!» — скандируют сторонники Джо Байдена в Филадельфии, после того как в ночь выборов Дональд Трамп объявил, что через суд остановит подсчёт голосов, пришедших по почте.

МУЖЧИНА: Мы считаем, что Трамп крадёт выборы. Он попытается сделать это в ходе суда.

Сторонники же Трампа требуют: «Остановить подсчёт!». Они осаждают избирательный участок в Детройте в штате Мичиган. Это один из колеблющихся штатов, который, несмотря на ожидания республиканцев, перешёл на сторону демократов.

ЖЕНЩИНА: Я видела много манипуляций — поэтому я здесь.

Сегодня Трамп выпалил у себя в Twitter: «Остановите подсчёт голосов!». «Остановите мошенничество!», «Любой голос, который пришёл после дня выборов, не будет подсчитан!». Это одно из многих утверждений Трампа, которое Twitter сопроводил соответствующим предупреждением (о нарушении правил платформы. — ИноТВ). На данный момент члены предвыборной команды Трампа объявили о возбуждении исков в четырёх колеблющихся штатах, вызывающих у них сомнения, а в некоторых уже возбудили. В Пенсильвании, Мичигане, Джорджии и Неваде. В Висконсине они требуют пересчитать голоса. В Джорджии и Мичигане судьи уже отклонили иски.

В Неваде сегодня вечером перед СМИ выступил Адам Лаксальт, бывший генпрокурор Невады, а теперь член предвыборной команды Трампа.

АДАМ ЛАКСАЛЬТ, член предвыборной команды Дональда Трампа: Мы убеждены, что среди тех, кто проголосовал по почте, есть ненастоящие избиратели. В последние дни мы заметили большое количество нарушений. Мы убеждены, что избирательные бюллетени подавались от лица умерших людей и они были подсчитаны.

Никаких доказательств предполагаемых фальсификаций команда Трампа не предоставила. В Пенсильвании до сих пор подсчитываются голоса. В этом штате в соответствии с решением суда голоса, присланные по почте, будут подсчитывать до завтрашнего дня, но только при условии, что они поступили в день выборов. На улицах проходят демонстрации сторонников как Байдена, так и Трампа. Не важно: красный цвет или голубой, у жителей Пенсильвании всё же есть кое-что общее.

МУЖЧИНА: Ожидание раздражает. Честно, я не понимаю, почему приходится так долго ждать.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Это просто перебор. Из-за того что здесь происходит, и заболеть можно.

ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: Скоро всё решится. Кто бы ни победил, я надеюсь, что он будет хорошо работать.

В случае победы в гонке Джо Байден обещает, что будет править не как демократ, а как американский президент.

ДЖО БАЙДЕН, кандидат в президенты США от демократов: Чтобы добиться прогресса, нам нужно прекратить обращаться с нашими противниками как с врагами. Мы — не враги. То, что нас, американцев, объединяет, гораздо сильнее того, что нас может разделить.

Кто победит? Битва между Джо Байденом и Дональдом Трампом — это испытание на прочность для Соединённых Штатов Америки.

Дата выхода в эфир 05 ноября 2020 года.