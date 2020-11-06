FAZ: разрушительные силы внутри ЕС мешают союзу стать самостоятельнее

На фоне неопределённой ситуации с выборами в США в Европе множатся голоса тех, кто выступает за укрепление независимости и самостоятельности ЕС, пишет Frankfurter Allgemeine. И это правильное требование, причём независимо от того, кто станет следующим главой Белого дома, признаёт автор статьи Райнхард Везер. Однако реализации задуманного мешают сами европейцы, а также «разрушительные силы» внутри союза.
На фоне неопределённой ситуации с выборами в США многие политики ЕС из самых разных партий призвали укрепить независимость и самостоятельность Европы в сфере внешней политики, политики безопасности, экономики и технологий, пишет Frankfurter Allgemeine. «Это правильное требование, и, естественно, его озвучивали ещё до того, как президентство Дональда Трампа и все эти разногласия последних четырёх лет вообще представлялись возможными», — отмечает автор статьи Райнхард Везер.
Ещё во времена правления экс-главы Белого дома Барака Обамы из-за превращения Китая в политическую и экономическую мировую державу США стали уделять Азии больше внимания. А призыв Вашингтона к тому, чтобы европейцы сами делали больше для своей безопасности, прозвучал ещё раньше, напоминает немецкий журналист.
На фоне растущей угрозы со стороны «китайской диктатуры», «авторитарно-клептократического режима» в России, а также целого ряда других влиятельных игроков европейцам необходимо настойчивее отстаивать свои интересы, причём независимо от надёжности партнёрских отношений с США.
«Но европейцы сами себе мешают, — сетует Везер. — Неготовность доброжелателей инвестировать в том числе и в армию — это всего лишь одна из проблем и при этом не самая большая». Дело в том, что и в ЕС «бушуют те же разрушительные силы», которые угрожают сейчас американской демократии. В Венгрии и Польше эти силы даже дорвались до власти, подчёркивает автор.
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