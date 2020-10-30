Советник Трампа по нацбезопасности: в ответ на «авторитарную» российско-китайскую угрозу США сплачивают демократические страны
Газета South China Morning Post опубликовала статью, озаглавленную вот так: «Пекин с осторожностью приветствовал намёки Владимира Путина по поводу военного альянса России и Китая».
Кое-кто, наверное, выскажется в том духе, что значительно более агрессивная политика США по отношению к Китаю может заставить этих двух соперников нашей страны сблизиться ещё сильнее. Разделяете ли вы такие опасения? И считаете ли, что такое сближение действительно будет прямым следствием более агрессивной позиции в отношении Китая с нашей стороны? На ваш взгляд, мог бы более примирительный подход к КНР предотвратить сближение этих двух стран?
РОБЕРТ О’БРАЙЕН, советник президента США по национальной безопасности: Эти два авторитарных режима тесно сотрудничают уже много-много лет: значительная часть ВПК Китая имеет российское происхождение, Россия осуществляет соответствующие поставки в КНР уже много лет.
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