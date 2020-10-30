Советник Трампа по нацбезопасности: в ответ на «авторитарную» российско-китайскую угрозу США сплачивают демократические страны

В ближайшие годы мир расколется на два противоборствующих лагеря — «демократический», куда войдут США и их союзники, и «авторитарный», в котором окажутся Россия, Китай и Иран, заявил в интервью Fox News советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен. По словам чиновника, администрация Трампа активно реагирует на вызовы со стороны Москвы и Пекина, сближаясь с «близкими по духу» странами, включая Индию и Бразилию.

Газета South China Morning Post опубликовала статью, озаглавленную вот так: «Пекин с осторожностью приветствовал намёки Владимира Путина по поводу военного альянса России и Китая».

Кое-кто, наверное, выскажется в том духе, что значительно более агрессивная политика США по отношению к Китаю может заставить этих двух соперников нашей страны сблизиться ещё сильнее. Разделяете ли вы такие опасения? И считаете ли, что такое сближение действительно будет прямым следствием более агрессивной позиции в отношении Китая с нашей стороны? На ваш взгляд, мог бы более примирительный подход к КНР предотвратить сближение этих двух стран?

РОБЕРТ О’БРАЙЕН, советник президента США по национальной безопасности: Эти два авторитарных режима тесно сотрудничают уже много-много лет: значительная часть ВПК Китая имеет российское происхождение, Россия осуществляет соответствующие поставки в КНР уже много лет.

В мире вскоре произойдёт раскол, и раскол этот уже не будет похож на стародавний конфликт между США и СССР, при котором ещё существовало масштабное Движение неприсоединения — теперь раскол произойдёт между правительствами, которые верят в наши ценности, включая, к примеру, Бразилию, Индию, Европу, Великобританию и Северную Америку — то есть демократическими государствами, которые верят в верховенство права, — и такими странами, как Иран, Россия и Китай, которые будут сближаться; эти страны наши ценности не разделяют, они авторитарны, они шпионят за собственными гражданами, нарушают права человека и расширяют территории силой.

Итак, в ближайшие годы будут возникать разногласия между подобными странами и демократическими государствами. А ведь ещё никто так не работал над укреплением отношений между США и той же Индией и её премьер-министром Моди или же Бразилией, где я был на прошлой неделе, и её президентом Болсонару, как президент Трамп. Мы делаем огромные успехи в деле сплочения демократических и близких нам по духу стран, и так мы реагируем на те вызовы, которые исходят от России и Китая.

Дата выхода в эфир 29 октября 2020 года.