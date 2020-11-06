Fox News о выборах: после Трампа Америка уже не будет прежней

За четыре года пребывания у власти Дональд Трамп достиг больших успехов в США и на Ближнем Востоке, утверждает ведущий Fox News Грег Гатфелд. По его словам, даже если Трампа признают проигравшим на выборах-2020, в 2024 году Республиканская партия выдвинет его снова. Гатфелд подчёркивает, что Америка уже никогда не будет прежней, а вот сам Трамп вряд ли изменится в ближайшие четыре года.
Вспомним, что после выборов 2016 года многие лидеры демократов призывали людей выходить на улицы. Помните, что говорила (конгрессмен США. — ИноТВ) Максин Уотерс? О том, что надо лезть людям в лицо. Меня не так беспокоят эти события с протестующими и тому подобным…
Но я действительно считаю, что пришло время перемен. Мы ведь страна первого мира, мы так много всего автоматизируем. Если роботы могут переворачивать гамбургеры, то могут и бюллетени считать. Необязательно стоять в шести футах от машины с искусственным интеллектом или от роботов, чтобы они вели подсчёт. Думаю, в ближайшие пару лет мы к этому придём.
Но я хочу сказать, что я очень оптимистично смотрю в будущее. Мы продолжаем думать о том, что будет дальше, но вспомните, сколько всего достиг Дональд Трамп за четыре года. Если судить по последствиям, это было, возможно, одно из самых весомых политических явлений на нашей памяти.
Ненавидите вы его, любите или питаете к нему что-то среднее, но вы получили 200 федеральных судей, три судьи Верховного суда, огромное множество планов мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Он сделал Республиканскую партию привлекательной для избирателей из рабочей и афроамериканской среды. Будем надеяться, что республиканцы этим воспользуются. И знаете что? Левые должны быть ему благодарны: он не начал ни одной войны.
Своими твитами он портил вам настроение и не давал вам спать по ночам. Но хорошая новость в том, что этот парень многое сделал. А вот новость ещё лучше: он никуда не денется! Даже если он проиграет на этих выборах… Я говорил об этом вчера, и люди смеялись. Но верьте мне: в 2024 году он будет официальным кандидатом (от Республиканской партии. — ИноТВ). А мне тогда… Мне тогда будет чуть за сорок. Так что я могу подумать, не стать ли мне вице-президентом. Не уверен, какова моя позиция на этот счёт…
Но я думаю, что, если здоровье не подведёт, он вернётся. И тот факт, что он не пьёт, означает, что он не изменится. Если вы понимаете, о чём я… Но я считаю, что, если вы сторонник Трампа, вы должны радоваться. Вы победили! Этот парень сломал систему, сломал шаблон, сломал СМИ, сломал организаторов социологических опросов, сломал весь политический аппарат. Ничто уже никогда не будет прежним. После Трампа вы уже ничего не увидите в прежнем виде. Разве что самого Трампа.
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