WP: в день выборов в США обошлось без кибератак, но с подсчётом голосов угроза ещё не миновала

Для Управления кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США день выборов прошёл как «обычный вторник» — никаких масштабных атак зафиксировано не было, пишет The Washington TImes. Впрочем, расслабляться пока рано, ведь, как предупреждают эксперты, пока идёт затянувшийся подсчёт голосов, соперники Вашингтона ещё могут себя проявить.

Американские федеральные ведомства, специализирующиеся на кибербезопасности, утверждают, что не обнаружили следов масштабных компьютерных атак на системы, задействованные в прошедших выборах, сообщает The Washington Post. Однако до тех пор, пока результат голосования остаётся неизвестным, «Россия, Иран или другой соперник» США по-прежнему могут вмешаться, предупреждает издание.

Если всё и дальше пойдёт гладко в сфере обеспечения кибербезопасности, это будет «большая победа» Управления кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Министерства внутренней безопасности (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) и всех лиц, выступавших за усиление защиты избирательных систем. Один из высокопоставленных сотрудников управления описал выборы как «обычный вторник» с точки зрения кибербезопасности.

Тем не менее подсчёт голосов ещё не закончен. А значит, угроза ещё не миновала. Да и сам президент и республиканский кандидат Дональд Трамп отчасти помог потенциальным злоумышленникам посеять сомнения относительно результатов, преждевременно объявив о своей победе и назвав затянувшийся процесс обработки бюллетеней «мошенничеством», утверждает газета.

Эксперты Управления кибербезопасности опасаются, что попытки взломать системы и ввести американцев в заблуждение относительно итогов голосования всё-таки будут. Кроме того, соперники США также могут совершить попытки распространить дезинформацию, подрывающую доверие к процессу подсчёта.

«Область атаки сдвигается с самого голосования к подсчётам, обработке бюллетеней и их проверке в ближайшие пару недель», — прокомментировал высокопоставленный сотрудник управления.

Как отмечает издание, несмотря на вызвавшие немало споров заявления Трампа о том, что демократы хотят «украсть» у него выборы, Министерство внутренней безопасности отдельно подчеркнуло, что не будет комментировать высказывания политиков. «Сегодня мы точно не будем комментировать, что говорит какой-бы то ни было избирательный штаб. Пусть они делают своё дело, а ребята из Управления кибербезопасности сконцентрируются на своей задаче», — объявил исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности Чед Вульф.

По словам The Washington Post, кибератаки, которые могут произойти после выборов, ещё более опасны, поскольку они могут сосредоточиться на штатах, решающих исход голосования, а также «сыграть на натянутых нервах страны, которая оказалась расколота из-за президентской гонки».

«Надеюсь, что мы в скором времени узнаем результаты выборов, — поделился эксперт по безопасности избирательных систем из Мичиганского университета Алекс Халдерман. — Чем скорее мы их узнаем, тем меньше будет наше окно уязвимости».

Согласно информации издания, задержки в процессе подсчёта голосов были вызваны рядом технических трудностей. Например, в Джорджии были проблемы с системой, обрабатывающей бюллетени, а в одном месте и вовсе прорвало водопровод. В Техасе «лёг» сайт, публикующий промежуточные результаты, — предположительно, из-за слишком высокого трафика. Такие трудности происходят во время любых выборов, однако в условиях и без того повышенной напряжённости из-за потенциального иностранного вмешательства, межпартийной розни и рекордного голосования по почте в период пандемии всё это лишь добавляет нервов.

Но в целом, учитывая, что день выборов прошёл относительно спокойно, эксперты по большей части вздохнули с облегчением. «Всё прошло достаточно гладко, учитывая все трудности, на фоне которых проходили выборы 2020, начиная от общественных беспорядков и угрозы иностранного вмешательства и заканчивая пандемией и очень сильной поляризацией сторон, — считает эксперт по безопасности выборов из Объединения за сохранение демократии (Alliance for Securing Democracy) Дэвид Левайн. — Я с осторожным оптимизмом могу сказать, что судьбу выборов 2020 года будут определять исключительно американцы».

Хотя опасения перед кибератаками ещё есть, уже примечателен тот факт, что спустя всего четыре года после «российского вмешательства» в выборы 2016 года сейчас всё обошлось. Почему соперники не проявили себя? Чиновники предпочитают думать, что это — заслуга длительной подготовки, планирования, усовершенствования и внедрения новых систем безопасности. Кроме того, на этот раз было эффективно отлажено межведомственное взаимодействие: накануне голосования Управление кибербезопасности организовало встречу с разведведомствами, поставщиками машин для подсчёта голосов, соцсетями и чиновниками, ответственными за выборы, чтобы скоординировать усилия на случай кибератак.