FAZ: результаты Трампа на выборах намного выше прогнозов — избиратели доверяют его экономическим способностям

Результаты Дональда Трампа на выборах в США обманули большинство прогнозов, оказавшись заметно выше, пишет Frankfurter Allgemeine. Как отмечает издание, главная причина заключается в том, что американские избиратели доверяют экономической политике Трампа и считают, что он разбирается в экономике лучше Байдена.

Результаты Дональда Трампа на выборах в США оказались заметно лучше, чем прогнозировали большинство исследователей общественного мнения, пишет Frankfurter Allgemeine. По мнению издания, одним из объяснений этого феномена может быть вера в экономические способности Трампа.

Согласно данным института исследований общественного мнения Pew Research, экономика является важнейшей темой для американских избирателей, опережая даже пандемию коронавируса. Как отмечает издание, практически во всех опросах Байден уверенно опережал Трампа, но в одном из аспектов последний имел заметное преимущество — избиратели, в большинстве своём, считали, что Трамп лучше разбирается в экономических вопросах. На их мнение не повлиял даже недавний резкий обвал на рынке труда.

На руку Трампу сыграли два фактора, пишет Frankfurter Allgemeine: в первый фактор входят рекордно низкая безработица до пандемии, а также уверенный рост экономики, сопровождавшийся ростом доходов и снижением неравенства.

Второй фактор заключается в том, что многие избиратели не винят Трампа в широком распространении пандемии и её тяжёлых экономических последствиях. Как пишет издание, многие американцы не смотрят на развитие событий в других странах, а потому считают, что США нормально справляются с коронавирусом в сравнении с остальными.

Кроме того, Байдену не добавили очков его обещания повысить налоги, отмечает Frankfurter Allgemeine. Сейчас многие американские предприятия борются за выживание и опасаются левой экономической повестки: Трамп, же, в свою очередь, обещал снижение налогов.