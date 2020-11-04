CNN: Трамп заявил о победе на выборах

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы одержали победу в штатах. И вдруг внезапно я сказал: «Что происходит с выборами? С ними что-то не так!» И все эти комментаторы спрашивают: «Что произошло?» После чего они заявляют: «Оу!». А знаете, что произошло? Они (демократы. — ИноТВ) знали, что не могут победить, поэтому они говорят: «Отправимся в суд».





И разве я не предсказывал этого, Ньют? Разве я об этом не говорил? Я предупреждал об этом с тех самых пор, как услышал, что они собираются разослать десятки миллионов бюллетеней. Я говорил, победим ли мы или они проиграют, они подадут на нас в суд.





Итак, во Флориде мы одержали грандиозную победу — 377 тысяч голосов. О Техасе мы говорили. Огайо. Только подумайте: Огайо — великолепный штат, большой штат. Я люблю Огайо. Мы лидируем там с отрывом в 8,1%. 460 тыс… Большое спасибо. Почти полмиллиона голосов.





Северная Каролина. В Северной Каролине мы одержали крупную победу. Итак, мы выиграли там, мы лидируем с отрывом в 76 тысяч голосов, и уже почти ничего не осталось. И ни с того ни с сего всё вдруг остановилось.

Это мошенничество в отношении американской общественности. Это постыдная для нашей страны ситуация. Мы готовились одержать победу на этих выборах. И, честно говоря, мы победили на этих выборах. Мы победили на этих выборах. Поэтому сейчас наша задача — обеспечить честность во благо нашей страны. Это очень важный момент. Это крупнейшее мошенничество в нашей стране. Мы хотим, чтобы закон применялся надлежащим образом.