Fox News: голос за Трампа — это голос против «отвратительной» элиты США

Несмотря на непрекращающуюся антитрамповскую пропаганду в СМИ и нападки на сторонников Трампа в соцсетях и на рабочем месте, жители американской глубинки любят своего президента, полагает ведущий Fox News Такер Карлсон. По словам журналиста, причина заключается в том, что Трамп, при всех своих недостатках, всё же лучше некомпетентного и самовлюблённого правящего класса, презирающего простых работяг.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. До общенациональных выборов остались считанные часы, и внезапно новостей стало так много, что их невозможно переварить. Заявления, лозунги, слухи со всех сторон. Заходили недавно в сеть? Проверяли свой телефон? Информации через край! Сегодня в течение часа мы будем рассказывать вам последние новости. Но начать мы хотим по-другому.



Начать этот выпуск мы хотим с одной-единственной фотографии. Эта фотография не укажет вам, кто завтра победит, а кто проиграет. Но это метафора для самих выборов и того времени, в котором мы живём и будем жить дальше. Это фото из городка под названием Батлер, штат Пенсильвания. Он расположен в 35 милях к северу от Питтсбурга. На выходных президент провёл там митинг.



Батлер похож на множество других городков, которые вы найдёте в этой стране, стоит вам отъехать от побережья вглубь материка. Это бывший промышленный город. Много лет там производили пульмановские железнодорожные вагоны. Но десятилетиями население городка сокращалось. В Батлере по-прежнему много хороших людей, за 60 тысяч долларов вы можете купить там приличный дом, это место, где можно быть счастливым.



Но наш высокообразованный класс невысокого мнения о Батлере. Они не считают, что будущее может быть за Батлером, штат Пенсильвания, или за другими подобными городами. Для них такие места, как Батлер, лишь досадные рудименты прошлого, которые лучше бы предать забвению. Даже если батлерцы отстроили эту страну, а так оно и было, для наших сегодняшних лидеров они не значат ничего.



Можно быть в этом уверенным, потому что, когда в Батлере огромное множество людей начало убивать себя наркотиками, никто в Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе не сказал об этом ни слова. И это продолжилось. В Батлере опиоиды сгубили уже столько людей, что несколько лет назад жители поставили посреди города мемориал погибшим от передозировки. Эту новость MSNBC не освещал.



Итак, с учётом вышесказанного, интересно, какие чувства вызывает у местных жителей Дональд Трамп. Вот кадры с митинга, который президент провёл в Батлере в субботу вечером. Пришли десятки тысяч людей. Так много, что за толпой не видно было горизонта. Как будто там ждали Папу Римского! Когда в последний раз политическая речь привлекала так много людей? СМИ не стали задавать этого вопроса. Вместо этого они ругали митинг как мероприятие, чреватое массовым заражением. «Трамп подверг опасности тысячи людей в Пенсильвании». Ладно, оставим эпидемиологию CNN.



Но в воздухе всё равно висел вопрос: почему все эти люди пришли? Почему? Наверняка ведь они знали, что Дональд Трамп — самый большой злодей в истории. Они слышали об этом каждый день на протяжении пяти лет. Они знают, что те, кто поддерживает Трампа, тоже злые: это мракобесы, идиоты, расисты, сектанты! Они знают, что за поддержку Дональда Трампа американцев увольняли с работы. Не говоря уж о том, что их банили социальные сети, о них презрительно отзывались учителя их детей, а приличное общество подвергало их остракизму. Дональда Трампа поддерживают только неудачники и ненормальные. Всё это жители Батлера знали. Но в субботу они всё равно пришли на митинг Дональда Трампа.



По какой конкретной причине они это сделали? Над этим вопросом нам стоит глубоко размышлять, наблюдая за завтрашними результатами и переживая их последствия. Миллионы американцев искренне любят Дональда Трампа. Любят, несмотря на всё, что о нём слышали. Любят, зачастую несмотря на его собственное поведение. Они не обманываются, они точно знают, что за человек Трамп. Но всё равно его любят. Они любят Дональда Трампа, потому что больше никто не любит их.



Страна, которую они построили, страна, за которую на протяжении веков сражались их предки, оставила их умирать в их немодном маленьком городке под насмешки и презрение ухмыляющихся недоумков с дипломами финансистов, но без каких-либо реальных умений. И похоже, что эти недоумки внезапно оказались во главе всего.



Дональд Трамп, каковы бы ни были его недостатки, лучше всех остальных власть имущих. По крайней мере, он не ненавидит простых людей за их слабость. Другими словами, Дональд Трамп всегда был и остаётся живым обвинением в адрес тех, кто управляет этой страной. Это было правдой четыре года назад, когда Трамп пришёл из ниоткуда и победил на президентских выборах. И сейчас это правда в ничуть не меньшей степени, а может быть, в большей степени, чем когда-либо. И это останется правдой, независимо от того, переизберут ли Дональда Трампа.



Трамп поднялся, потому что они не справились. Вот так всё просто. Если бы власть имущие хотя бы наполовину прилично руководили страной, которую унаследовали, если бы они заботились о чём-нибудь, кроме себя самих, хоть краткий миг, Дональд Трамп до сих пор бы вёл (реалити-шоу. — ИноТВ) Celebrity Apprentice. Но нет, вместо этого они проявляли некомпетентность, самовлюблённость и жестокость. И неизменную бесчестность. Они ломали то, что не ими построено, и лгали об этом. Они вредили всем, кто говорил правду об их делах. Так и было! Мы свидетели.



Америка — по-прежнему великая страна, лучшая в мире. Но наш правящий класс отвратителен. Голос за Трампа — это голос против них. Вот что происходит на этой фотографии, вот что происходит в нашей стране.



Дата выхода в эфир 02 ноября 2020 года.