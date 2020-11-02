MSNBC: Трамп намерен объявить себя победителем сразу после выборов, если ему покажется, что он обгоняет Байдена

Срочная новость, касающаяся президента (Дональда Трампа. — ИноТВ) и его планов относительно вечера после выборов, когда начнут поступать результаты голосования. Первым об этом сообщило издание Axios. Со мной на связи по телефону журналист Axios Джонатан Свон. Благодарю за то, что согласились поучаствовать в программе. Расскажите нам о появившейся у вас информации.

ДЖОНАТАН СВОН, журналист Axios: Президент Трамп заявил своим доверенным лицам, что во вторник вечером он объявит о своей победе в том случае, если всё будет походить на то, что он обгоняет своего конкурента.

И поступить он так собирается, даже если решение коллегии выборщиков всё ещё будет зависеть от большого количества, возможно, миллионов, неподсчитанных голосов в таких ключевых штатах, как Пенсильвания.

Для ясности скажу, что это будет ложное заявление, ложное утверждение. Предвыборный штаб Трампа также собирается представить бюллетени, отправленные по почте и подсчитанные после 3 ноября, как доказательство мошенничества на выборах. Хотя тут речь идёт о легитимном подсчёте, исход которого, как ожидается, будет благоприятен для демократов.



Трамп на самом деле в последние несколько недель довольно подробно проговаривал этот сценарий, в том числе он описывал планы, согласно которым вечером после выборов он выйдет на сцену и объявит себя победителем.



Не он сам, а его союзники говорят о том, что это может произойти при условии его победы или уверенного лидерства в Огайо, Флориде, Северной Каролине, Техасе, Айове, Аризоне и в Джорджии.



Речь идёт о том, чтобы сохранить за собой эти штаты, которые поддержали его в 2016 году. И затем его заявление о победе будет зиждиться на ложном утверждении о том, что бюллетени, полученные в результате голосования по почте и подсчитанные после дня выборов, — это попытка украсть выборы.



Джонатан, а кто-нибудь из его союзников, по вашей информации, пытается отговорить его от этого?



ДЖОНАТАН СВОН: По имеющейся у меня информации, нет.



Да, просто поразительно. Джонатан, благодарю вас. Спасибо за участие в программе.



Дата выхода в эфир 02 ноября 2020 года.