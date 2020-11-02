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«Подарок для России» — Линдси Грэм раскритиковал Байдена за планы по отказу от нефтедобычи

Материал представлен в переводе ИноТВ
Объявив о своём намерении отказаться от нефти и газа, кандидат в президенты США Джо Байден отвратил от себя избирателей в нефтедобывающих штатах, заявил в интервью Fox News сенатор США Линдси Грэм. По словам Грэма, фрекинг имеет ключевое значение для энергетической независимости страны, а уход Америки из нефтедобывающей индустрии будет лишь на руку России.

Президент Трамп приземлился в Мичигане, примерно в 40 минутах езды от места проведения его митинга. Только сегодня у него будет пять митингов. Итак, мы знаем, что президент приземлился. Послушайте, я хочу спросить вас…

ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор США: Ну разве не поразительно?

Да, это поразительно, что за два дня до выборов он проводит пять митингов в день. Послушайте, сенатор, Джо Байден будет в Пенсильвании, и я знаю, что вы говорите о большой важности темы нефти и газа. Пенсильвания — это один из штатов, в которых обязательно надо одержать победу, так?

ЛИНДСИ ГРЭМ: Да. Да, я думаю, его решение… решение Байдена объявить на выборах, что мы уйдём от нефти и газа, уйдём из нефтегазового бизнеса, — это подарок для России. Хотите поговорить о России? Если вы хотите помочь России, то уберите Америку из нефтегазового бизнеса.

Фрекинг — это важная тема для Пенсильвании. Важная тема для Техаса и Огайо. Думаю, это самая большая ошибка, которую совершил Байден. Большинство людей хотят энергетической независимости, не хотят зависеть от Ближнего Востока. Большинство людей хотят миллионы рабочих мест в Америке, а не разрушения нефтегазовой индустрии. Я за экологию, но не за то, чтобы мы стали зависимыми в энергетическом плане.

Огромная ошибка. Думаю, одно это изменит исход выборов в Пенсильвании.

Дата выхода в эфир 01 ноября 2020 года.

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источник
Fox News США Северная Америка
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