CNN: Европа утверждается в мысли, что на США больше полагаться нельзя — кто бы ни победил на выборах

Европейцы, в особенности немцы и французы, как движущая сила региона, внимательно следят за выборами США — ведь их результаты определят судьбу трансатлантического партнёрства, пишет обозреватель CNN Дэвид Энделман. Правда, американские союзники всё больше чувствуют, что некоторые элементы, связывавшие их с США, уже не вернуть и что, кто бы ни победил на выборах, рассчитывать на Америку не стоит.

Накануне президентских выборов в США, которые состоятся во вторник 3 ноября, Европа, а в особенности Франция и Германия, две движущие силы региона, затаили дыхание, пишет обозреватель CNN Дэвид Энделман. Они понимают, что сейчас на кону стоит будущее трансатлантического партнёрства, которое помогало сохранять мир в Европе на протяжении более 70 лет.

Однако многие страны региона всё отчётливее начинают чувствовать, что некоторые элементы давнего партнёрства потеряны навсегда — кто бы ни одержал победу на американских выборах.

Как в Париже, так и в Берлине царит всё большая неуверенность относительно того, насколько теперь вообще можно полагаться на США. «Дональд Трамп не с неба свалился. Он не то чтобы взял в заложники половину населения Америки и промыл ей мозги. Есть причины, почему он оказался на этом месте, и причина эта останется даже после того, как он уйдёт», — объясняет глава немецкого отделения Европейского совета по международным отношениям Яна Пуглерин.

Журналист подчёркивает, что, несмотря на большую важность выборов в США для европейцев, жители Германии и Франции сейчас отвлечены более насущными проблемами — резким ростом числа заражений коронавирусом. Франция уже объявила о повторном режиме самоизоляции по всей стране, Германия также близка к введению дополнительных ограничительных мер для сдерживания пандемии. И Америка тут явно не помощник и уж тем более не пример для подражания.

Тем не менее выборы по ту сторону Атлантического океана сложно игнорировать. Но в то же время немцы и французы всё сильнее укрепляются в мысли, что американский электорат слишком непредсказуем, поэтому Европа, возможно, больше не сможет рассчитывать на стабильного и долговременного союзника в лице США.

Как показал опрос, проведённый в регионе Европейским советом по международным отношениям, даже если Джо Байден станет президентом, французы и немцы всё равно считают, что Европа должна «поддерживать хорошие отношения с Америкой, но готовиться к размежеванию». Если победит Трамп, как считают бельгийцы, шведы, австрийцы и хорваты, подготовка к размежеванию с США станет необходимостью.

Во Франции большая часть аналитиков, а также представителей правительства президента Эммануэля Макрона утверждают, что победа Байдена не будет гарантировать «возвращения к прежним временам».

Энделман напоминает, что французский президент, считающий себя преемником европейского лидерства, которое сложит с себя канцлер Германии Ангела Меркель со своей отставкой в следующем году, уже начал кампанию за создание европейской армии. Она сделает регион менее зависимым от американских вооружённых сил, даже если Байден отменит план Трампа по выводу тысяч войск с немецких военных баз.

Но всё-таки, с точки зрения безопасности, французы надеются на победу Байдена, поскольку в этой сфере, по их мнению, он придерживается более здравой позиции. Как и Трамп, кандидат от демократов обещает положить конец «бесконечным войнам», в частности на Ближнем Востоке. Но при этом Байден также заявил, что планирует оставить контингент в некоторых странах, вроде Ирака, чтобы «поддерживать стабильность» и не допустить усиления террористических групп.

Среди европейских проектов, которые пришлись не по нраву и Трампу, и Байдену, выделяется «Северный поток — 2», трубопровод, по которому дешёвый российский газ будет поступать в Германию и который Меркель считает важным пунктом, гарантирующим будущее процветание своей страны. Действующий президент США не раз выступал с резкой критикой инициативы, но тут и его оппонент считает, что проект лишь усилит зависимость Европы от России. Американские угрозы санкций в ответ на продолжение строительства трубопровода премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг назвала «шантажом».

Несмотря на разногласия с США, которые вряд ли поможет разрешить победа Байдена, французы и немцы очень надеются, что его победа вернёт Америку во многие международные институты и соглашения, такие как Парижское соглашение по климату или Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Там уже можно будет рассчитывать на полноценную совместную борьбу с COVID-19 и разработки вакцин и методов лечения, что в свою очередь сулит потенциальное оживление сферы услуг и туризма с возвращением американцев и их долларов в Европу.

Но прежде всего, как отмечает автор статьи, Франция и Германия хотят восстановления определённого уровня постоянства в трансатлантических отношениях — чтобы управление США с помощью твитов закончилось и европейцы больше не чувствовали себя «людьми второго сорта».

«Больше всего, однако, они боятся второй администрации Трампа, где президент не будет сдерживаться и начнёт творить, что ему заблагорассудится. Впрочем, мало кто готов предположить, как это может выглядеть, — из опасений, что это может сбыться», — заключает обозреватель.