NBC: пандемия мешает Трампу повторить успех предвыборной кампании 2016 года
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Народ Висконсина должен остановить этих антиамериканских радикалов, обеспечив сокрушительное поражение Джо Байдена…
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Народ Висконсина должен остановить этих антиамериканских радикалов, обеспечив сокрушительное поражение Джо Байдена…
Режиссер Карен Шахназаров на заседании Совета по культуре и искусству рассказал президенту России Владимиру Путину об инициативе Минкультуры показывать в школах национальное классическое кино.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов дал прогноз по развитию ситуации с COVID-19.
Второй концерт авторского цикла профессора Александра Фисейского «Иоганн Себастьян Бах и органная музыка XIX—XX веков» пройдёт 1 ноября в Москве.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал новые рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению масочно-перчаточного режима.
Посольство России направило на американский правительственный портал комментарий в рамках процедуры общественного обсуждения предложения Министерства внутренней безопасности (МВБ) о пересмотре порядка выдачи виз категории I, в котором подвергла критике предлагаемые изменения.
Военные музеи в Нидерландах усилили меры безопасности в связи с кражами экспонатов, связанных с нацистской Германией, пишет The Guardian.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов раскрыл сроки возвращения Александра Соболева в строй.
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре выступили за безальтернативность мирного решения нагорнокарабахского конфликта.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая опубликовала в Instagram фотографию своей дочери.
Поездки на московском метро сократились на 18% по сравнению с прошлой неделей.
Пять футболистов римского «Лацио» заразились коронавирусной инфекцией.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в чеченском селе Ачхой-Мартан в результате перестрелки погибли два человека и трое получили ранения.
В правительстве Башкирии прошло заседание президиума, на котором обсуждались меры поддержки некоммерческих организаций, занимающихся развитием туротрасли.
На Аллее Героев в Болгаре (Татарстан) перезахоронили останки советского пилота, младшего лейтенанта Николая Спиридонова, считавшегося пропавшим без вести.
Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края превысил $300 млн в 2020 году.
Художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан рассказала о состоянии здоровья народного артиста России Сергея Мигицко.
Теннисист Карен Хачанов вылетел с турнира в Вене уже после первого круга.
В Омской области, по данным синоптиков, в ближайшие сутки ожидается метель, мокрый снег и гололёд.
Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин, выступая на заседании Совета при президенте по культуре и искусству, рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 среди сотрудников.
В Омске прокомментировали ситуацию с перепрофилированием родильного дома №5 в стационар для работы с больными коронавирусной инфекцией.
Актёр Владислав Манин рассказал подробности об избиении у торгового центра в Москве.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от домашнего матча с «Челси» в Лиге чемпионов.
В Крыму прокомментировали ситуацию с увеличением турпотока, число отдыхающих на полуострове в сентябре возросло по сравнению с прошлым годом на 40%.
Эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян оценил идею объединить услуги гидов и перевозчиков такси.
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк допустил расширение применения системы QR-кодов в столице.
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает заслуженным лидерство команды в чемпионате России.
Победительница этапа Кубка России по фигурному катанию в турнире юниорок Аделия Петросян рассказала о своём отношении к Евгении Медведевой.
Глава МИД России Сергей Лавров ушёл на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
Россия поднимет на 75-й сессии Генассамблеи ООН вопрос о планах США по добыче полезных ископаемых на Луне, сообщили в «Роскосмосе».
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провёл телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Фигуристка Аделия Петросян, ученица известного тренера Этери Тутберидзе, выиграла этап Кубка России в Сочи в юниорском зачёте.
Число инфицированных коронавирусом в Сербии впервые с начала пандемии превысило тысячу за сутки.
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания совета при президенте по культуре и искусству назвал одной из важнейших задач государства сбережение уникального наследия России.
Бывший игрок «Локомотива» высказался об игре «железнодорожников» с мюнхенской «Баварией» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Александр Островский, один из адвокатов футбольного судьи Никиты Данченкова, которого во время матча любительских команд летом 2020 года сильно избил Роман Широков, рассказал о ходе дела.
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ростовской области Александр Крат заявил, что почти 1,4 тыс. медицинских работников в регионе заболели коронавирусом.
Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
Олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев рассказал об общении с Владимиром Путиным.
Российский фонд прямых инвестиций направил во Всемирную организацию здравоохранения заявки на ускоренную процедуру регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные разговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, он призвал обе стороны к поиску дипломатического разрешения конфликта в Нагорном Карабахе.
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала в ходе расширенного заседания координационного совета «Деловой России», как избежать второго локдауна из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости пересмотреть законодательство в вопросе использования государственных символов страны, включая флаг.
Бюджет Омской области получил 85,6 млн рублей в виде неналоговых поступлений с начала 2020 года.
Россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил о занятии первой строчки рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.
Провал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стал результатом «нарушений» соглашения со стороны России. Об этом РИА Новости заявил представитель МИД Великобритании.
Россия предлагает странам НАТО провести встречные инспекции ракетных установок — российской 9М729 и американской Mk 41.
В Оренбурге из-за ситуации с пандемией отменили джазовый фестиваль «Евразия», созданный советским композитором Юрием Саульским.
В Псковской области до 2023 года планируется открытие экотехнопарка, опытом по переработке отходов поделится Московская область.
Тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 у председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева показал положительный результат.
В Московской области за неделю землевладельцам выписали штрафы на сумму 2,16 млн рублей.