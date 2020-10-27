NBC: пандемия мешает Трампу повторить успех предвыборной кампании 2016 года

Президентская гонка в США подходит к концу, но Дональд Трамп всё ещё пытается найти идею, которая могла бы найти широкий отклик у избирателей. Ситуацию осложняет то, что глава государства теряет доверие общества из-за обострения коронавирусного кризиса, передаёт NBC.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Народ Висконсина должен остановить этих антиамериканских радикалов, обеспечив сокрушительное поражение Джо Байдена…

ДЖО БАЙДЕН, бывший вице-президент США: Все знают, что собой представляет Дональд Трамп, — мы покажем, что мы собой представляем…

МАЙК ПЕНС, вице-президент США: Джо Байден — это 47 лет пустой болтовни и полного бездействия…

КАМАЛА ХАРРИС, кандидат в вице-президенты США: Мы выходим из критического положения. Он (Трамп. — ИноТВ) заявил об этом буквально на этой неделе. Хватает же наглости!

БАРАК ОБАМА, экс-президент США: Он не может ответить на такой «трудный» вопрос, как: «Что бы вы хотели сделать во время своего второго срока?». И наша задача — сделать всё возможное, чтобы он не получил второй срок!

В то время как до выборов остаётся девять дней, а 60 миллионов человек уже отдали свой голос, Дональд Трамп и Джо Байден выступают со своими финальными доводами. Отстающий, согласно опросам, президент Трамп всё ещё пытается найти идею, которая приживётся.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Джо Байден признавал, что он хочет упразднить нефтяную промышленность. Это было не очень хорошо с его стороны… Техас, ты смотришь? Пенсильвания?

Он надеется извлечь выгоду из этого обмена репликами на дебатах.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Вы бы закрыли нефтяную промышленность?

ДЖО БАЙДЕН: Я бы совершил переход от нефтяной промышленности.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Что и требовалось доказать.

ДЖО БАЙДЕН: Это громкое заявление.

МОДЕРАТОР: Почему бы вы так поступили?

ДЖО БАЙДЕН: Потому что нефтяная промышленность сильно загрязняет окружающую среду.

ДЖО БАЙДЕН на встрече с избирателями в Пенсильвании: Я не стану запрещать гидроразыв в Пенсильвании или где-либо ещё!

Вот последняя идея Трампа, которую он старательно искал в течение нескольких недель.

ДОНАЛЬД ТРАМП на встрече с избирателями в Джорджии: Вчера вечером Байден отказался отвечать на вопрос о расширении состава (Федерального. — ИноТВ) суда. Иными словами, туда может войти 16, 17, 18 человек.

ДОНАЛЬД ТРАМП на встрече с избирателями в Аризоне: Байдену нельзя позволять стать президентом, потому что его умственные способности не в лучшей форме.

ДОНАЛЬД ТРАМП на встрече с избирателями в Пенсильвании: Помните, мы спрашивали: «Где Хантер?». Мы сделали футболки с этой надписью, и они бьют рекорд продаж.

Но попытки президента повторить победу 2016 года с помощью октябрьского сюрприза остаются безуспешными на фоне кризиса, который лишает его общественного доверия.

ДОНАЛЬД ТРАМП на встрече с избирателями в Северной Каролине: Я только это и слышу сейчас. Включая телевизор, а там: «COVID, COVID, COVID, COVID, COVID, COVID…» Упал самолёт, погибли 500 человек. Об этом не говорят… кстати, после 4-го ноября вы больше об этом (коронавирусе. — ИноТВ) не услышите.

В пятницу было зафиксировано максимальное количество случаев с начала пандемии. Больницы на Западе и Среднем Западе переполнены, число погибших увеличивается.

ПОЛ КЕЙСИ, врач Мемориального госпиталя в городе Берлин, штат Висконсин: За 44 года работы терапевтом я никогда не видел, чтобы одно заболевание принесло так много страдания за столь короткий промежуток времени.

НГОЗИ ЭЗИКЕ, глава Министерства здравоохранения штата Иллинойс: На сегодняшний день нами было зарегистрировано 3874 новых случая. В общей сложности с начала пандемии у нас 364 033 подтверждённых случая. Извините, пожалуйста (плачет).

ДЖО БАЙДЕН на встрече с избирателями в Пенсильвании: Нам говорят, мы учимся жить с этим (коронавирусом. — ИноТВ). Я отвечаю: мы учимся не жить, а умирать с этим! Потому что они (администрация Трампа. — ИноТВ) ничего не делают!

Пока пандемия набирает обороты, президент Трамп, по-видимому, предпочитает уделять основное внимание не управлению государством, а личным обидам.

ДОНАЛЬД ТРАМП на встрече с избирателями во Флориде: Никто не проходил через то, через что пришлось пройти мне. Никто. Ни один президент никогда не проходило через подобное. Ни один президент. Любой другой на моём месте сел бы в углу комнаты, засунул бы большой палец в рот и начал бы причитать: «Мамочка, мамочка, пожалуйста, забери меня домой!».

Дата выхода в эфир 25 октября 2020 года.