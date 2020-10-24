Die Welt: Трамп сделал много полезного, но ему пора уходить

Несмотря на критику, победа Дональда Трампа на выборах 2016 года в США оказалась благом для мира, считает журналист Ансгар Гроу. В своей статье для Die Welt он пишет, что своей решительной манерой Трамп добился прогресса в мирном урегулировании на Ближнем Востоке, а также сумел «растормошить» НАТО. Впрочем, помимо этого он также допустил ряд крупных ошибок, а потому будет лучше, если его не переизберут.

За четыре года своего президентства Дональд Трамп достиг не так много, как обещал, но точно больше, чем считают его критики, пишет журналист Ансгар Гроу в своей статье для Die Welt. В честном подведении итогов его первого срока необходимо выделить ряд успехов.

Во-первых, Трамп сократил уровень бедности в США, пишет Гроу. Согласно данным Бюро переписи населения США, в 2014 году около 46,6 млн американцев жили за чертой бедности. В 2018 году их количество сократилось до 38,1 млн. Кроме того, снизилось количество получателей продовольственной помощи.

До пандемии коронавируса экономика США демонстрировала рост, отмечает автор, пусть и не такой высокий, как Трамп обещал в своих предвыборных речах. С 2017 по 2019 год американская экономика в среднем подросла на 2,6%, что выше средних показателей президентства Обамы.

Что же касается внешней политики, то и здесь Трамп добился определённых успехов. В частности, он выполнил то, что обещали сделать и Обама, и Буш-младший — признал Иерусалим столицей Израиля. При этом резкой реакции арабских государств не последовало: напротив, осенью 2020 года Израиль подписал с ОАЭ и Бахрейном соглашение о взаимном признании и нормализации отношений.

Кроме того, своими резкими высказываниями в адрес НАТО Трампу удалось «растормошить» альянс, считает Гроу. Теперь члены НАТО, к примеру, Германия, вынуждены принимать на себя больше ответственности. Увеличить взносы в НАТО требовали и Буш-младший, и Обама, но только резкая манера Трампа, пригрозившего выйти из НАТО, заставила европейских экспертов принять эти требования всерьёз.

Одновременно с этим, Трамп также допустил множество внешнеполитических ошибок, отмечает автор. К примеру, он слишком наивно оценил Ким Чен Ына, никогда не собиравшегося добровольно отказываться от ядерного оружия. Выход из ядерной сделки с Ираном также оказался для Трампа «голом в собственные ворота».

И тем не менее «расторомшение» НАТО и прогресс на Ближнем Востоке являются серьёзными успехами, добиться которых было бы невозможно без решительной манеры Трампа, подчёркивает автор. Из чего следует вывод, что победа энергичного Трампа на выборах 2016 года была благом для мира. Как отмечает Гроу, Трамп привёл процессы в движение.

Однако, вместе с этим, Трампа часто обвиняют во лжи и политических промахах, пишет Гроу. Отсюда второй вывод: для мира будет лучше, если его не переизберут на второй срок.