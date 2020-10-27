«Джо таких жёстких вопросов не задавали»: Трамп досрочно покинул интервью CBS

Телеканал CBS News опубликовал на своём сайте фрагмент сорвавшейся беседы с американским президентом. В видео Дональд Трамп заявляет, что журналисты задают ему каверзные вопросы, а его оппоненту Джо Байдену постоянно «подыгрывают», после чего он покинул интервью.

ЛЕСЛИ ШТАЛЬ, ведущая программы 60 Minutes: Не считаете ли вы, что ваши твиты и навешивания ярлыков отпугивают людей?

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Нет. Я думаю, меня бы здесь не было, не будь у меня социальных сетей. Но СМИ фальшивы. И, честно говоря, если бы у меня не было социальных сетей, у меня не было бы возможности высказать своё мнение.

ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Знаете, что вы мне сказали давным-давно, когда я спросила, почему вы всё время говорите «лживые СМИ»…

ДОНАЛЬД ТРАМП: Да? Да?

ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Вы сказали мне: «Я говорю так, потому что мне нужно вас дискредитировать, чтобы, когда вы говорите обо мне негативные вещи, никто вам не верил».

ДОНАЛЬД ТРАМП: Мне не нужно вас дискредитировать.

ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Но именно это вы мне сказали…

ДОНАЛЬД ТРАМП: Вы сами себя дискредитируете.

ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Знаете, я не хотела вести такую раздражённую…

ДОНАЛЬД ТРАМП: Разумеется, хотели.

ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Нет, я не хотела…

ДОНАЛЬД ТРАМП: Разумеется, хотели…

ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Нет, не хотела…

ДОНАЛЬД ТРАМП: Но при этом вы затронули много неуместных тем…

ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Я же сказала, что собираюсь задавать неудобные вопросы. Но…

ДОНАЛЬД ТРАМП: Они были заданы некорректно. С самого начала. Нет, вашим первым заявлением было: «Это будут сложные вопросы». Вы не задавали их Джо Байдену, я видел ваше интервью с Джо, интервью с Джо Байденом.

ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Я никогда не брала интервью у Джо Байдена!

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я видел интервью Джо Байдена. Это было посмешище. Я говорю про интервью 60 Minutes. Я видел, как Байдену раз за разом подыгрывали. Я видел все его интервью. Ему ни разу не задавали по-настоящему трудный вопрос.

ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Хорошо, но давайте забудем о нём на минутку. Вы президент…

ДОНАЛЬД ТРАМП: Нет, но вы начали с меня.

ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Вы президент, и…

ДОНАЛЬД ТРАМП: Простите, Лесли, вы начали с меня. Ваше первое заявление было: «Вы готовы к неудобным вопросам?»

ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: А вы готовы?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Так беседу не ведут. Так беседу не ведут.

ПРОДЮСЕР: Лесли, на одну секунду.

В этот момент продюсер прервал наш разговор, чтобы напомнить об оставшемся на интервью

времени.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Думаю, мы уже достаточно поговорили, Хоуп. Хорошо? Достаточно. Пошли. Пошли. Давай поговорим пару секунд, ладно? Спасибо. Скоро увидимся. Спасибо.

ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Будьте осторожны.

Дата выхода в эфир 26 октября 2020 года.