Guardian: тема вмешательства России в выборы неинтересна американцам
Четыре года Россия приковывала к себе пристальное внимание США из-за внутренней американской политики, темы сговора Трампа с агентами Кремля, российского вмешательства в выборы или украинских скандалов, однако сейчас она практически отсутствует в повестке предвыборной кампании, хотя день голосования уже близок. Как пишет The Guardian, в основном Москва занимается дезинформацией с основной целью дискредитировать Джо Байдена. Но в связи с тем, что в последние дни гонки Байден уходит в существенный отрыв, Путин начинает страховаться на случай неблагоприятного развития событий. Российский президент подчёркнуто отказался принять участие в кампании инсинуаций Дональда Трампа насчёт сына кандидата Байдена Хантера. Путин также отказался комментировать коммерческую деятельность Хантера на Украине.
Байден, в свою очередь, не касается истасканной темы о расположении Трампа к Путину и о кремлёвском вмешательстве. Отчасти это вызвано тем, что коронавирус оказал очень серьёзное влияние на выборы, и команда Байдена чувствует, что избирателям надоело слушать про Россию.
Ссылки по теме
-
MSNBC: «сделает снова великим»… Китай — Пекин предпочёл бы видеть в Белом доме Трампа
-
CBS: Facebook и Twitter принимают новые меры, чтобы «обезопасить» выборы в США
-
Newsweek: жители Великобритании предрекли победу Байдена на выборах в США
-
Le Monde: отношения обречены на ухудшение — впервые за 30 лет Москва ничего не ждёт от американских выборов