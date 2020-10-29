Guardian: тема вмешательства России в выборы неинтересна американцам

Четыре года назад возможное вмешательство России в американские выборы было чуть ли не ключевой темой для политиков и СМИ, однако сегодня она практически отсутствует в повестке предвыборной кампании. Как пишет The Guardian, самые актуальные вопросы для американцев в настоящее время — это неумелые действия Трама в условиях пандемии, экономика и опасность национализма, поэтому избирателям просто не интересна данная тема.

Четыре года Россия приковывала к себе пристальное внимание США из-за внутренней американской политики, темы сговора Трампа с агентами Кремля, российского вмешательства в выборы или украинских скандалов, однако сейчас она практически отсутствует в повестке предвыборной кампании, хотя день голосования уже близок. Как пишет The Guardian, в основном Москва занимается дезинформацией с основной целью дискредитировать Джо Байдена. Но в связи с тем, что в последние дни гонки Байден уходит в существенный отрыв, Путин начинает страховаться на случай неблагоприятного развития событий. Российский президент подчёркнуто отказался принять участие в кампании инсинуаций Дональда Трампа насчёт сына кандидата Байдена Хантера. Путин также отказался комментировать коммерческую деятельность Хантера на Украине.

Байден, в свою очередь, не касается истасканной темы о расположении Трампа к Путину и о кремлёвском вмешательстве. Отчасти это вызвано тем, что коронавирус оказал очень серьёзное влияние на выборы, и команда Байдена чувствует, что избирателям надоело слушать про Россию.

«Самые актуальные вопросы для американских избирателей в настоящее время — это неумелые действия Трама в условиях пандемии, экономика и опасность белого национализма. По сравнению с ними российское вмешательство в выборы в 2016 году кажется очень далёкой темой для тех, кто пытается свести концы с концами», — говорит Майкл Карпентер, работавший внешнеполитическим советником у Байдена.

«Россия — это тема для СМИ и Вашингтона. Моим студентам она безразлична. Им небезразличны движения BLM и MeToo», — поделилась преподаватель международных отношений в Новой школе Нью-Йорка профессор Нина Хрущёва.

Как заключает издание, Россия по-прежнему отвергает все обвинения во вмешательстве в выборы 2016 года, будь то взлом серверов Демократической партии или действия целой армии интернет-троллей, которые изменили результат выборов, вызывая смуту и волнение в интернете. Но сегодня появились новые утверждения о российских попытках повлиять на политическую ситуацию. Одним из примеров является веб-сайт правого толка, очевидно, созданный русскими и предназначенный для оказания воздействия на американских избирателей. Но сейчас внимания к этому вопросу меньше, поскольку на фоне бурных потоков дезинформации, льющейся из Белого дома, российские усилия кажутся каплей в море.

«Самая большая опасность для этих выборов заключается не в русских, а в нас самих», — считает Фиона Хилл, три года проработавшая в администрации Трампа директором Совета национальной безопасности по европейским и российским делам и дававшая показания против своего работодателя на слушаниях по делу об импичменте Трампа.