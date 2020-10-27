Le Monde: отношения обречены на ухудшение — впервые за 30 лет Москва ничего не ждёт от американских выборов

История президентства Трампа стала для России историей большого разочарования, пишет Le Monde. Как отмечает издание, несмотря на это Москве удалось воспользоваться неразберихой и вакуумом, образовавшимися после прихода Трампа к власти. При этом, хотя свои полюсы для Кремля есть в будущей победе как Трампа, так и Байдена, в общем и целом двусторонние отношения обречены на ухудшение в любом случае, заключает газета.

«История российско-американских отношений при Дональде Трампе — это прежде всего история разочарования, столь же резкого и сильного, как и надежды, которые вызвала в Москве его победная кампания 2016 года», — пишет обозреватель Le Monde Бенуа Виткин. Помимо прочих «нежных слов» в адрес Путина, не намеревался ли Трамп, к примеру, признать присоединение Крыма, задаётся вопросом журналист.

Однако уже год спустя президент Трамп разрешил поставку противотанковых ракет Javelin на Украину — «стратегический и символический шаг», который отказалась сделать администрация Обамы, напоминает автор статьи. По его убеждению, четыре года президентства Трампа ознаменовали «откат» в двусторонних отношениях. Санкционная политика, введённая Бараком Обамой, только усилилась, а список поводов для введения ограничений расширился: Украина, Ливия, вмешательство России в американскую предвыборную кампанию, кибератаки, шпионаж, газопровод «Северный поток — 2» — Москва насчитала 46 законодательных актов, принятых США с целью ввести новые или расширить существующие санкции против России. Кроме того, в начале 2020 года Вашингтон проигнорировал российское предложение о саммите пяти членов Совбеза ООН.

7 октября этого года Владимир Путин сам отметил в телеинтервью, что намерения, о которых президент Трамп говорил раньше, не реализованы в полной мере. По мнению российского президента, это в значительной степени связано с «определённым двухпартийным консенсусом» и существующей в администрации силой инерции.

Искренняя или нет, эта попытка «оправдать» Трампа многое говорит о надеждах, которые продолжают возлагаться на его личность, считает обозреватель. «In Trump we still trust» (Мы всё ещё верим в Трампа. — ИноТВ), — резюмирует бывший дипломат Владимир Фролов. По его мнению, очевидно, что действующий президент всё ещё воспринимается, как «козырь». «Он любит Путина и не скрывает этого, им легко манипулировать во время личных встреч, и он надсмехается над демократией, правами человека и подобными пустяками», — поясняет «комментатор, к мнению которого прислушиваются в Москве».

Как напоминает автор статьи, будь то «последствия российской кампании вмешательства» или разоблачение вознаграждений «за головы американских военных в Афганистане», Дональд Трамп систематически делал выбор в пользу умиротворения и уклонения от конфликта. Кроме того, в мае 2017 года он поделился секретными израильскими разведданными с российским министром иностранных дел без согласия еврейского государства. Трампу также удалось назначить «злодеем» на период предвыборной кампании вместо России Китай.

Однако в первую очередь Москва за последние четыре года смогла воспользоваться «смятением и вакуумом», созданными в период президентства Трампа, уверен Виткин. Уход США с мировой арены, ослабление многосторонних связей и отношений с европейцами обеспечили России влияние, по меньшей мере пропорциональное американскому, будь то на Ближнем Востоке, в Африке или на Балканах. Этот перелом особенно заметен в Сирии, где на смену отступлению Барака Обамы в 2013 году пришел отказ Дональда Трампа от поддержки курдских сил на севере страны. «С 2007 года, после мюнхенской речи, в которой президент России осудил односторонний подход США, Кремль требовал своего места за столом великих держав, и сегодня во многих вопросах он занимает доминирующее положение», — констатирует журналист.

Приход — вернее возвращение — к власти Джо Байдена, воспринимаемого как продолжателя дела Обамы, годы правления которого были полны взаимной враждебности, напротив сопряжен с риском укрепления трансатлантического альянса вокруг общей цели сдерживания российских амбиций, полагает обозреватель. Кроме того, заявления Байдена 2011 года о том, что Путин не должен возвращаться на пост президента, остаются неизгладимым пятном и личной обидой для российского лидера, уверен журналист.

Однако у кандидата от демократов есть, по меньшей мере, одно преимущество: предсказуемость — качество, высоко ценимое российскими элитами, пишет Виткин. «Он должен занять более конструктивные [чем Трамп] позиции в дискуссиях вокруг контроля над вооружениями», — отмечает глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Как будто предусматривая такой сценарий, Москва в последнее время демонстрирует особенно примирительную позицию, чтобы добиться продления на год договора СНВ-III, действие которого заканчивается в феврале 2021 года, отмечает автор. С этой целью Россия согласилась с условием администрации Трампа о «заморозке» количества ядерных боеголовок.

В таких условиях обозначить явного фаворита Москвы трудно, пишет обозреватель. Как пишет политолог Татьяна Становская, в положительном ключе победу Байдена может рассматривать даже часть российских силовиков, поскольку последующая за ней напряжённость в российско-американских отношениях может только укрепить их «вес и контроль над российским обществом». Как напоминает журналист, сам Путин поспешил на помощь Байдену, заверив, что не видит «ничего криминального» в украинских делах его сына Хантера Байдена, которые регулярно осуждаются в лагере Трампа.

Однако за пределами этих вопросов российские правящие круги по-прежнему глубоко убеждены в том, что двусторонние отношения обречены на дальнейшее ухудшение, пишет обозреватель. Как резюмирует эксперт Дмитрий Суслов, преподаватель Высшей школы экономики, в газете «Коммерсантъ, «впервые за 30 лет перспектива смены администрации США не вызывает у Москвы каких-либо позитивных ожиданий».