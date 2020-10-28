Newsweek: жители Великобритании предрекли победу Байдена на выборах в США

Менее чем за неделю до президентских выборов в США 80% британцев высказались в поддержку кандидата от Демократической партии Джо Байдена, сообщает Newsweek со ссылкой на опрос YouGov. Самой высокой популярностью Дональд Трамп пользуется среди сторонников британской Консервативной партии, действующего президента поддержали 39% из них.

Всего 38% сторонников брексита среди британцев поддерживают Дональда Трампа в качестве кандидата на президентских выборах в США, несмотря на поддержку действующим американским лидером выхода Великобритании из ЕС, пишет Newsweek.

Менее чем за неделю до голосования опрос портала YouGov, заказанный ведущей биржей ставок Betfair, показал широкую поддержку британцев в адрес главного конкурента Трампа на выборах.

Как отмечает издание, ещё меньшей популярностью глава Белого дома пользуется у британцев в целом, то есть вне зависимости от их взглядов на брексит. Так, за исключением тех, кто не определился или признался, что проголосовал бы за другого кандидата, 20% жителей Соединённого Королевства хотели бы, чтобы Трамп был избран на второй срок. При этом 80% отдают предпочтение кандидату от Демократической партии Джо Байдену.

Более того, 96% тех, кто в ходе референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе проголосовал против брексита, признались, что отдали бы свой голос Байдену. А среди тех, кто не поддержал британскую Консервативную партию на выборах 2019 года, за демократа высказались и вовсе 99%. Тем не менее и среди сторонников консерваторов предпочтение всё же отдаётся Байдену, против него высказались лишь 39%.

Вместе с тем, согласно результатам, Трампа более склонны поддерживать мужчины. 24% представителей сильного пола, принявших участие в опросе, признались, что проголосовали бы за нынешнего президента, однако с ними согласились лишь 14% женщин.

Как пишет Newsweek, респонденты назвали три основные причины голосовать за Трампа. Среди тех, кто отдал бы свой голос за главу Белого дома, 49% назвали его оппонента Байдена слабым, 48% оценили экономическую политику нынешней администрации и 47% сочли Трампа сильным лидером.

Те, кто в ходе опроса поддержал Байдена, также указали на основные причины — 73% заявили, что считают Трампа опасным, 71% признался, что нынешний президент им просто не нравится. Респонденты также назвали три главных качества Трампа: высокомерие, опасность и агрессивность. Однако слабым его посчитали лишь 26% опрошенных.

При этом в Betfair отметили, что примерно 67% сделавших ставку на исход выборов поставили на Байдена, и только 33% посчитали, что победит Трамп. Тем не менее на победу Трампа британцы поставили в общей сложности £91 млн, однако на успех его оппонента — £84 млн.