Die Welt: Россия допустила «фатальный просчёт» на пути к становлению энергетической сверхдержавы

План главы Кремля Владимира Путина по превращению своей страны в энергетическую сверхдержаву не сработал, утверждает Die Welt. И виной тому не только внешнеполитические конфликты с Европой, которые помешали реализации газовых проектов. Дело также в том, что Россия допустила «фатальный просчёт», переоценив спрос на своё голубое топливо в ЕС, объясняет издание.

В начале своего правления глава Кремля Владимир Путин загорелся идеей превратить свою страну в энергетическую сверхдержаву, пишет Die Welt. С 2000-го по 2005 год российский нефтяной и газовый экспорт вырос на 54%. Биржевая стоимость компании «Газпром» достигла немыслимых $367 млрд. Тогда многие прогнозировали, что спрос на голубое топливо в Европе будет только расти. И в связи с этим российский президент запланировал строительство двух дополнительных трубопроводов.

Однако прошло больше 10 лет — и от этих планов мало что осталось, продолжает издание. Биржевая стоимость «Газпрома» составляет лишь седьмую часть от рекорда, поставленного в 2008 году. Строительство «Южного потока» сорвалось из-за норм ЕС, и он был заменён гораздо более коротким «Турецким потоком». После же санкционных угроз США и отравления российского блогера Алексея Навального неопределённой выглядит и судьба «Северного потока — 2».

По задумке Путина, газопровод по дну Балтийского моря должен был стать доказательством того, что европейцы не откажутся от российских энергоресурсов несмотря на «аннексию»* Крыма и другие внешнеполитические конфликты. При этом на самом деле не столь важно: будет достроен «Северный поток — 2» или нет. В любом случае Россия уже совершила «фатальный просчёт», считает издание. В «Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035-го» предусматривалось, что ежегодный газовый экспорт страны будет составлять от 255 до 300 млрд кубометров. Половина от этого объёма предназначалась для поставок на Запад.

Но сейчас в «Газпроме» уже поняли, что спрос на голубое топливо в Европе будет только падать, поэтому начали осваивать азиатский рынок. При этом не исключено, что потребность в российском газе будет уменьшаться гораздо быстрее, а доля Москвы на европейском энергетическом рынке существенно сократится. В Немецком институте экономических исследований пришли к выводу, что Кремль недооценил развитие сферы возобновляемых источников энергии. К примеру, Германия инвестирует в неё большие деньги и проводит последовательную политику декарбонизации.

Конкуренты России тоже не спят и позволяют европейцам диверсифицировать свои источники энергии благодаря поставкам сжиженного природного газа. По прогнозам Немецкого института экономических исследований, к 2035 году европейский газовый импорт из Южной Америки может удвоиться, достигнув отметки в 18%. На фоне всего происходящего ценовое преимущество голубого топлива из России, которое поставляется по трубопроводу, выглядит уже не так убедительно. Эксперты считают, что «Северный поток — 2», а также «Сила Сибири» станут убыточными проектами.

К тому же у «Газпрома» уже сейчас имеются излишки производства, ведь в период с 2018-го по 2019 год поставки газа в Европу сократились до 200 млрд кубометров. А в 2020-м из-за пандемии коронавируса достигли отметки в 166 млрд кубометров. По имеющимся прогнозам, спрос на голубое топливо в Европе восстановится до прежнего уровня только к 2022 году.

Возможный срыв строительства «Северного потока — 2» станет хорошей новостью для Украины, продолжает издание. Россия хотела лишить её транзитных сборов, но сейчас против воли самой Москвы Киев может стать для неё незаменимым партнёром. Без него «Газпром» не сможет обслуживать своих европейских клиентов. При этом уже достигнуты договорённости, что транзит голубого топлива через Украину продолжится до 2025 года. Кремль считает, что это временное решение, но оно может стать постоянным, заключает Die Welt.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).