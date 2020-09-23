Польский дипломат: отказ от «Северного потока — 2» даст шанс на единение в Европе

Отказ от «Северного потока — 2», безусловно, навредит немецко-российским отношениям, однако предоставит Германии и всей Европе новые возможности, пишет польский дипломат Януш Рейтер в своей статье для Der Tagesspiegel. В частности, срыв проекта может подтолкнуть единение внутри Европы, а также придаст импульс отношениям с США. Рейтер отмечает, что отказом от газопровода Европа покажет свою дееспособность.

Нет, в Германии не будет нехватки природного газа в случае остановки «Северного потока — 2», пишет бывший посол Польши в Германии и США Януш Рейтер в своей статье для Der Tagesspiegel. Реальное беспокойство вызывает возможный кризис в российско-немецких отношениях: однако почему бы не поискать в кризисе новые возможности?

Вне всяких сомнений, срыв проекта вызовет трения в отношениях между Берлином и Москвой, отмечает Рейтер, однако в то же время он побудит Германию и её партнёров к выработке общей стратегии в отношении России и стран Восточной Европы, а также к поддержке европейской энергетической политики.

Как отмечает Рейтер, президент Макрон, судя по всему, готов следовать одним курсом с Германией. Великобритания также с большой вероятностью поддержит Берлин. Кроме того, немецкие восточные соседи «выдохнут», если Берлин откажется от «Северного потока — 2», пишет автор.

Отказ от проекта также может оказать влияние и на США, значение которых в качестве ведущей страны западного мира снижается: по мнению Рейтера, демонстрация европейского единства поможет придать новый импульс трансатлантическим отношениям.

Автор также отмечает, что приверженность Германии «Северному потоку» часто расценивалась как показатель силы Берлина. Ценой за неё было то, что Европа воспринималась слабой, причём не только в России. «Это не может быть в интересах Германии. Сейчас самое время единения в Европе, поскольку её слабость вредит всем, в том числе и США», — пишет Рейтер.

Москва никогда не полюбит Европу, однако что можно сделать для того, чтобы она начала её уважать? По мнению автора, цель состоит не в том, чтобы получить «Россию мечты», а в том, чтобы сотрудничать осознанно и с чётких позиций. Если Германии, Франции и Польше удастся достичь единства в этом вопросе, то это будет верный знак европейской дееспособности.

Также и отказ от «Северного потока — 2» предоставит Европе новые политические и психологические шансы в энергетической политике, считает Рейтер. Европа хорошо подготовлена к тому, чтобы обеспечить себя газом: в частности, автор пишет о широкой сети терминалов приёма СПГ. Кроме того, идёт активное применение возобновляющихся источников энергии.

Рейтер подчёркивает, что решение по газопроводу является одним из сложнейших решений европейской политики последних лет. Как отмечает автор, в отказе от проекта есть и риск, но также и шансы, отказаться от которых в современных условиях нельзя.