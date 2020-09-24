Дума: в борьбе с «Северным потоком — 2» США действуют, как во времена Дикого Запада
Майк Помпео в интервью немецкой газете Bild заявил, что США формируют коалицию против завершения строительства «Северного потока — 2», в которую, судя по всему, войдут Великобритания, Польша, Швеция, три прибалтийские страны, Румыния и некоторые евроструктуры. Как пишет «Дума», Вашингтон формирует «коалицию экономического бандитизма», поскольку таким образом Америка устраняет конкурирующий российский газ и расчищает путь для своего сжиженного газа в Европе.
Как отмечает болгарское издание, США пытаются устранить экономического соперника грязным способом, используя принуждения, шантаж, неэкономические механизмы — как во времена Дикого Запада. Кроме того, пишет автор материала, своими действиями Вашингтон выступает против евроатлантических ценностей, поскольку он посягает на свободную торговлю, свободное движение товаров и капитала, которые являются их альфой и омегой.
Ссылки по теме
-
Помпео: мы надеемся, что строительство «Северного потока — 2» не будет завершено
-
ZDF: деньги или мораль — «Северный поток — 2» расколол немецких политиков
-
Фон дер Ляйен: надежды на улучшение отношений с Россией благодаря «Северному потоку — 2» испарились
-
ZDF: премьеры восточных земель Германии единым фронтом встали на защиту «Северного потока — 2»