Japan Times: проблемы на мировой арене способны обернуться удачным шансом для Путина

Если бы российский лидер Владимир Путин действительно был «великим стратегом, каким его многие считают», нынешняя непростая ситуация на международной арене могла бы стать для него подходящим моментом для «перезагрузки отношений с Западом», пишет Брэд Глоссерман на страницах The Japan Times. Путин мог бы использовать эти проблемы, чтобы смягчить свою жёсткую линию и создать пространство для дипломатического манёвра — однако вероятность того, что он и в самом деле будет готов «признаться в слабости», довольно невелика, отмечает автор.

В этом году президенту России Владимиру Путину «практически нечего было праздновать» в свой 68-й день рождения, который он отмечал неделю назад, пишет Брэд Глоссерман в статье для The Japan Times. По имеющейся информации, президент почти безвыездно находится сейчас в своей подмосковной резиденции под защитой строгого противоинфекционного протокола, а все посетители, кроме соблюдения прочих мер предосторожности, должны проходить через «дезинфекционный туннель», поясняет автор.



При этом Путин прилагает много усилий, пытаясь преодолеть ряд серьёзных международных кризисов вблизи российских границ, а также «растущее возмущение международной общественности по поводу предполагаемого отравления оппозиционного лидера Алексея Навального», подчёркивается в статье. «Положению Путина внутри страны ничего не грозит, но если бы он был великим стратегом, каким его многие считают, это могло бы стать подходящим моментом для перезагрузки отношений с Западом», — полагает автор.

Ещё недавно казалось, что нынешнее лето «должно было стать для Путина триумфальным», отмечается в статье. В июле подавляющее большинство россиян одобрило поправки в российскую Конституцию, которые позволят ему баллотироваться ещё на два президентских срока. Кроме того, благодаря этим поправкам бывшие президенты теперь будут пользоваться «иммунитетом» от судебного преследования, пишет The Japan Times. А правящая партия «Единая Россия» и её союзники победили на региональных губернаторских выборах, которые прошли в прошлом месяце в 20 субъектах Российской Федерации.



Кроме того, Россия недавно объявила о своём лидерстве в гонке по разработке вакцины против COVID-19. Причём некоторые даже приравнивают эту «пропагандистскую победу» к победе сборной России над Испанией на чемпионате мира по футболу 2018 года, говорится в статье.

По мнению автора, Путин также «получает огромное удовольствие от конвульсий, охвативших политический организм США», и от серьёзных разногласий, которые усиливаются по мере приближения ноябрьских президентских выборов. «Дискредитация демократии и ослабление Соединённых Штатов служат его стратегическим интересам», — подчёркивается в статье.

Однако в «ближнем зарубежье» у самых границ России ситуацию осложняют серьёзные кризисы. Речь идёт о ситуации в Белоруссии, где продолжается противостояние оппозиции и президента Александра Лукашенко, причём по мнению ряда аналитиков, в стратегическом плане этот кризис является для России даже «более серьёзным», чем на Украине. Кроме того, массовые протесты и беспорядки продолжаются в Киргизии после недавних парламентских выборов, итоги которых уже были признаны недействительными, отмечается в статье.

«Эти две ситуации не идентичны — в Киргизии политический конфликт существует уже не один год, она не имеет такого стратегического значения, как Белоруссия, и вероятность того, что её правительство ослабит связи с Москвой, невелика. Однако волнения в обеих этих странах отвлекают внимание Путина и являются признаком слабости», — пишет The Japan Times. Особенно если вспомнить, что всего несколько недель назад Путин встречался с Жээнбековым и лично пообещал ему: «Мы сделаем всё, чтобы поддержать вас как главу государства», — подчёркивает автор.



Кроме того, в Нагорном Карабахе разгорелась настоящая война. Азербайджан и Армения воюют за этот анклав уже 25 лет, и хотя стычки происходили регулярно, однако с возобновлением военных действий число жертв с обеих сторон уже перевалило за сотни, пишет The Japan Times. При этом особую тревогу Москвы вызывает поддержка Азербайджана со стороны Турции, которая не только предоставляет оружие, но и якобы «присылает наёмников» (хотя отрицает эти обвинения) — и похоже, намерена играть в регионе более значительную роль, говорится в статье.

«Это — вызов Москве, которая является миротворцем в регионе. Если Россия активно поддерживает Армению, она не может претендовать на роль незаинтересованной третьей стороны и предлагать посредничество. Если это не так, то она выглядит слабой», — пишет The Japan Times.

По мнению автора, из-за таких серьёзных кризисов вблизи российских границ у Путина возникают проблемы, поскольку это подрывает его имидж как геополитического «вдохновителя» и хорошего тактика. «Путина считают человеком, который создаёт нестабильность или использует её для продвижения своих интересов и интересов своей страны. Однако в условиях этих кризисов он реагирует — и в том, как он реагирует, должен быть осторожным», — говорится в статье.



Активное вмешательство и публичное принятие чьей-либо стороны сразу сократит его возможности оказывать влияние, уверен автор: «Это также чревато последствиями, поскольку может спровоцировать новые санкции со стороны Запада, которые нанесут ещё больший ущерб российской экономике». По его мнению, Путин также «должен задаться вопросом», в какой степени преуменьшение Александром Лукашенко опасности коронавируса и неспособность властей Киргизии воспринять пандемию всерьёз повлияли на ситуацию в этих странах.

Сегодня Россия занимает четвёртое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом, однако смертность, согласно официальной статистике, является довольно низкой. При этом рейтинг одобрения Путина по-прежнему остаётся высоким. Российская экономика во втором квартале сократилась лишь на 8,5%, и у Москвы есть золотовалютные резервы, чтобы обеспечивать импорт на протяжении примерно двух лет. Кроме того, уровень российского государственного долга составляет менее 20% ВВП, констатирует The Japan Times.

Однако по мере продолжения пандемии российская система здравоохранения испытывает всё большую нагрузку, отмечается в статье. А спровоцированное пандемией глобальное замедление экономического роста будет негативно сказываться на России, поскольку падает и спрос на нефть, от которой зависит её экономика.

Кроме того, президента Путина должна всерьёз обеспокоить перспектива введения Европой санкций в связи с предполагаемым отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, а также возможная реакция со стороны США, если на президентских выборах победит Джо Байден и выполнит своё обещание «наказать Москву за вмешательство во внутреннюю политику», полагает автор.

Но как ни парадоксально, все эти проблемы могли бы стать для Путина благоприятной возможностью, говорится в статье. «Некоторые американские стратеги хотели бы перезагрузить отношения с Россией и найти точки соприкосновения по ключевым вопросам — одним из них является сохранение Договора о стратегических вооружениях. Соглашение по этому вопросу могло бы придать импульс дискуссиям по другим вопросам», — поясняет автор.

По его мнению, Европа также предпочла бы «не наказывать Россию, а сотрудничать с ней». А Япония, «несмотря на многолетние обманутые ожидания», по-прежнему ищет пути привлечь внимание Москвы и наладить отношения, чтобы урегулировать проблему «северных территорий» и найти способ предложить Путину альтернативу всё более тесного сближения с Китаем, говорится в статье.



«Путин мог бы использовать свои проблемы, чтобы смягчить свою жёсткую линию и признать, что он может одновременно справиться только с ограниченным количеством кризисов, и это создало бы пространство для дипломатического манёвра. Однако это полностью противоречит его природным склонностям — он никогда не признается в слабости», — пишет The Japan Times.



Диалог был бы возможен, если бы администрация США также смогла «умерить свою столь же выраженную склонность использовать противника в своих интересах, когда тот находится не в лучшей форме», полагает автор. «Это не означает, что надо закрывать глаза на все прегрешения России — это означает, что надо упорядочить отношения, отделяя главное от второстепенного», — поясняется в статье.



«Сделать это будет трудно, поскольку нельзя игнорировать попытки России манипулировать американскими выборами и влиять на них, и должно существовать какое-то наказание», — подчёркивает автор. Эту «деликатную и трудную задачу» могла бы взять на свои плечи новая американская администрация. Однако вероятность того, что она сможет это сделать, довольно невелика, поскольку ещё менее вероятно, что Путин правильно воспользуется нынешним моментом, чтобы «обеспечить новые возможности для себя и своей страны», заключает The Japan Times.