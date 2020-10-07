Die Welt: России не нужна жёсткая рука — экс-посол Германии опроверг аргументы «понимающих Путина»

Многие немцы убеждены в том, что конфронтация в отношениях с Россией — это неправильный путь, пишет Die Welt. Так называемые понимающие Путина упрекают критиков Кремля в незнании российской истории, географии, а также непонимании русской души. Однако сами они зачастую приводят аргументы, которые не выдерживают никакой критики, считает экс-посол Германии в Москве Рюдигер фон Фрич.

Протесты в Белоруссии, отравление российского блогера Алексея Навального, вопрос будущего газопровода «Северный поток — 2» — все эти темы раскалывают немецкое общество в его отношении к России, пишет Die Welt. Многие считают, что идти на конфронтацию с Кремлём и его главой Владимиром Путиным неправильно. Они упрекают тех, кто критикует Москву, в незнании российской истории, географии, а также непонимании русской души.

Однако Россию за её действия осуждают и те, кто хорошо знаком со страной, например, бывший посол ФРГ в Москве Рюдигер фон Фрич. Он даже лично встречался с президентом Владимиром Путиным, отмечает издание. «Нам нужно приложить большие усилия для того, чтобы понять эту большую, важную, замечательную и сложную страну, — считает дипломат. — Но, если мы что-то понимаем, это не означает, что мы автоматически должны одобрять все действия её властей».

«Понимающие Путина» часто приводят аргументы, не выдерживающие критики, отмечает он. Один из них звучат так: Запад воспользовался слабостью России для расширения ЕС и НАТО на Восток. Да и сам Путин назвал крушение Советского Союза «крупнейшей геополитической катастрофой» столетия. Фрич же считает, что тогда произошёл «крах последней большой колониальной империи». На самом деле многие страны Восточного блока попали в сферу российского влияния лишь недавно, отчасти даже в XX веке, объясняет он. К тому же на Западе государства Варшавского договора воспринимают как самостоятельные народы, которые получили независимость после 1990 года, так что они вольны сами выбирать свой путь.

Противники конфронтационного курса в отношениях с Россией часто объясняют ситуацию в государстве тем, что для управления ею нужна «жёсткая рука». Такую точку зрения Фрич называет «патерналистской»: «После беззакония и травм 90-х годов Владимир Путин обеспечил в стране стабильность, лишив власти провинциальных князей и олигархов». В этом ему помогли высокие цены на газ и нефть в начале столетия. Но разве нужно было вести страну в «автократию и империализм», недоумевает экс-посол. По его мнению, в России достаточно «одарённых, талантливых, разбирающихся в политике людей, которые способны взять на себя ответственность и повести страну в лучшее будущее».

Фрич также прокомментировал ситуацию с Крымом. По его словам, аргумент, что черноморский полуостров исторически принадлежит России, «несостоятелен», и всё потому, что в прошлом он входил в состав не только России, но и Византийской, Османской империй, а также Венецианской республики. На том же основании можно требовать, чтобы Кремль вернул Китаю Приамурье, считает дипломат.

Многие «понимающие Путина» также говорят, что Россия не создана для демократии. Ведь в 90-е там утвердилось не верховенство права, а право сильного. После же этого глава Кремля стал ограничивать свободу, сохраняя при этом демократические ритуалы. «Но почему же тогда у такого государства, как Индия, с его феодальной и колониальной историей получилось стать демократией?» — задаётся вопросом Фрич. И почему в опросах большинство россиян поддерживают именно демократическую модель развития?

Когда в бывших советских республиках кто-то начинает бороться за демократию, за их спиной сразу же пытаются разглядеть куратора с Запада. Такие мнения возникают от недостатка фантазии, убеждён дипломат. Представителям авторитарных режимов тяжело представить, что люди могут бороться с властью из искренних побуждений. Про статьи же в западных СМИ, в которых автор критикует Россию, часто говорят, что они — часть некой кампании. Но если разные немецкие корреспонденты, у которых есть личная связь со страной, про которую они пишут, приходят к одним и тем же выводам по определённым вопросам, над этим стоит задуматься, советует Фрич.

Нередко в ответ тем, кто упрекает Россию в нарушении международного права, говорят, что Запад поступает так же. Эти люди приводят в пример военную операцию в Ираке, осуществлённую без мандата ООН. Но против этой инициативы тогда выступили Германия и другие страны, так что в той ситуации никакого коллективного Запада на самом деле не было, напоминает Фрич. В качестве ещё одного примера «понимающие Путина» приводят бомбардировку Сербии. Но там действительно происходил «геноцид» — и западные страны пытались действовать в соответствии с нормами международного права. Мандата же ООН не было, потому что его блокировала как раз Россия.

Фрич также прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2». Он считает ложным утверждение, что США призывают к остановке проекта, руководствуясь исключительно своими собственными энергетическими интересами. Американцы правда хотят продавать свой газ, но также предостерегают Германию от сделок с её геополитическими противниками. Со стратегической точки зрения правильнее всего было бы не зависеть от энергопоставок ни одной из стран, советует дипломат. Поэтому более мудрое решение — строить СПГ-терминалы, а не трубопровод. Тогда ФРГ не будет зависеть ни от США, ни от России, заключает Фрич.