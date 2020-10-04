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Frankfurter Allgemeine: Маас назвал антироссийские санкции по делу Навального «неизбежными»

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У России не получится избежать санкций в деле об отравлении российского блогера Алексея Навального, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, такое «серьёзное нарушение» международной Конвенции о запрещении химического оружия нельзя оставлять без ответа. Впрочем, отказываться от «Северного потока — 2» он считает неправильным.
Frankfurter Allgemeine: Маас назвал антироссийские санкции по делу Навального «неизбежными»
Reuters

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Европейский союз дать России чёткий ответ на отравление российского блогера Алексея Навального, сообщает Frankfurter Allgemeine. «Я убеждён в том, что санкции неизбежны, — заявил глава внешнеполитического ведомства. — Санкции должны всегда быть целевыми и соразмерными. Но такое серьёзное нарушение международной Конвенции о запрещении химического оружия нельзя оставлять без ответа. В этом мнении мы в Европе едины».

На следующем саммите 15 и 16 октября главы государств и правительств Европейского союза собираются обсудить дело Навального, напоминает издание. «Если результаты анализов немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердятся, ЕС даст чёткий ответ, — подчеркнул Маас. — Я в этом уверен».
 
При этом к отказу от газопровода «Северный поток — 2» министр относится критически. «В строительстве трубопровода задействовано более 100 европейских компаний, половина из которых немецкие, — подчеркнул он. — От его остановки пострадают многие европейские работодатели».  
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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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