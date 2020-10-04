Frankfurter Allgemeine: Маас назвал антироссийские санкции по делу Навального «неизбежными»

У России не получится избежать санкций в деле об отравлении российского блогера Алексея Навального, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, такое «серьёзное нарушение» международной Конвенции о запрещении химического оружия нельзя оставлять без ответа. Впрочем, отказываться от «Северного потока — 2» он считает неправильным.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Европейский союз дать России чёткий ответ на отравление российского блогера Алексея Навального, сообщает Frankfurter Allgemeine. «Я убеждён в том, что санкции неизбежны, — заявил глава внешнеполитического ведомства. — Санкции должны всегда быть целевыми и соразмерными. Но такое серьёзное нарушение международной Конвенции о запрещении химического оружия нельзя оставлять без ответа. В этом мнении мы в Европе едины».

На следующем саммите 15 и 16 октября главы государств и правительств Европейского союза собираются обсудить дело Навального, напоминает издание. «Если результаты анализов немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердятся, ЕС даст чёткий ответ, — подчеркнул Маас. — Я в этом уверен».

При этом к отказу от газопровода «Северный поток — 2» министр относится критически. «В строительстве трубопровода задействовано более 100 европейских компаний, половина из которых немецкие, — подчеркнул он. — От его остановки пострадают многие европейские работодатели».