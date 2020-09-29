Маас: отравление Навального — проблема для всего международного сообщества

Отравление Алексея Навального — это «проблема для всего международного сообщества», заявил во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он призвал Россию сделать больше для расследования этого дела. В обратном же случае Берлин примет санкции, пригрозил глава внешнеполитического ведомства.

Во время своего выступления на Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал отравление российского блогера Алексея Навального «проблемой для всего международного сообщества», сообщает Die Zeit. В своём видеообращении он обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Таким образом Кремль проигнорировал важнейший принцип международного сотрудничества, подчеркнул он.

«Я призываю Россию сделать больше для расследования этого дела», — заявил глава внешнеполитического ведомства. Отравление нельзя оставлять без последствий, добавил дипломат, пригрозив Москве санкциями: «И мы благодарны нашим партнёрам по всему миру за их безоговорочную поддержку в этом вопросе». До этого и президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что его страна примет штрафные меры, если российские власти не внесут в дело ясность, напоминает издание.

В конце августа Навального с симптомами отравления доставили в больницу в Сибири, где у него не обнаружили никаких признаков отравления. После этого его перевезли в Германию в берлинскую клинику «Шарите». Лаборатория бундесвера установила наличие в его организме нервно-паралитического яда «Новичок». Сейчас Навального уже выпустили из больницы, но для его полного выздоровления понадобится ещё много времени.

В 2018 году в Великобритании была совершена попытка отравить тем же веществом бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Эксперты убеждены, что без содействия высших государственных органов России в этом деле, как и в случае с российским блогером не обошлось. Кремль же отвергает все обвинения и в свою очерель упрекает Германию в нежелании помогать в расследовании и разжигании антироссийской истерии.