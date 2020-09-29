SvD: Путин хочет сделать из России великую державу — путём ослабления США
Когда стало ясно, что бизнесмен Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, Кремль обуяла радость. Многие надеялись, что президент России Владимир Путин и Трамп поладят, пишет Svenska Dagbladet.
«Однако затем смех застрял в горле. Как оказалось, Трамп настолько ненадёжен, что может говорить Путину одно, а у себя в стране рассказывать совершенно другое», — вспоминает эксперт по России при Шведском институте оборонных исследований Гудрун Перссон. Все надежды, по её словам, были разбиты вдребезги. Отношения между двумя президентами теперь вряд ли можно назвать хорошими — хотя они могли бы быть ещё хуже.
Между тем, в ноябре США вновь собираются выбрать себе президента, и Россия внимательно следит за этим процессом. Исход выборов, по словам Перссон, на многое повлияет, однако Путин всё же предпочёл бы, чтобы Трамп остался у власти.
«Кто сидит Белом доме — это важно. Они к Трампу уже привыкли», — добавила эксперт.
Между тем, хотя Трампа и считают ненадёжным президентом, он редко говорит о российском лидере что-то плохое. При этом американский президент, например, хотел отменить антироссийские санкции, однако это не помешало ему пойти на ряд карательных мер, чтобы помешать строительству «Северного потока — 2».
Другая сотрудница Шведского института оборонных исследований Каролина Вендил Паллин согласна со своей коллегой: «В какой-то степени Трамп — это вариант получше, но он довольно непредсказуем. Чего хочет Россия, так это ослабления США. Это главная цель».
При этом сам факт наличия у Владимира Путина больших амбиций в рамках борьбы между великими державами вряд ли сможет кого-то удивить.
«Желания России вполне очевидны. Путин говорит об этом уже почти 20 лет, а именно о стремлении стать великой мировой державой и заполучить сферу влияния в непосредственной близости от своих границ», — уверена Гудрун Перссон.
Россию на данный момент можно назвать великой державой в военном плане, так как она располагает обширным арсеналом ядерного оружия и большой армией.
«Вся её риторика построена на том, что они — это великая держава. Это весьма важно в плане национальной самоидентификации, и национальная пропаганда активно играет на этом», — полагает Каролина Вендил Паллин.
Тем не менее Россия отстаёт в ряде важных направлений вроде экономики и технологического развития. Стремясь обрести статус великой державы, Россия столкнулась в этих сферах с серьёзными проблемами.
«Самая большая проблема — это экономика. Поставленная цель — это догнать Запад и Китай по технологиям», — подчеркнула Паллин. Стремление Москвы стать великой державой в полном смысле она объясняет тем, что Россия «не хочет, чтобы её игнорировали». «Она хочет быть за столом переговоров, когда на международной арене принимаются важные решения. Для России это важно», — объяснила эксперт.
Главным словом для Москвы в этом контексте, по мнению Паллин, является суверенитет. «Они понимают, что для достижения этого суверенитета нужна более сильная экономика. Они также хорошо осознают, насколько важно быть технологическим лидером», — отметила она.
Однако руководитель программы России и Евразии в Шведском внешнеполитическом институте Мартин Краг считает, что Россия продолжит отставать на этих направлениях, что будет мешать ей в получении статуса великой державы.
«Разрыв в уровне жизни между Россией и развитыми странами в ближайшие годы будет только возрастать. Они становятся всё более зависимыми от развития других стран. Проблема в том, что России нужно сделать выбор между китайскими и западными технологиями, в то время как собственных технологий у неё не будет», — рассказал эксперт.
Между тем, протесты в Белоруссии против президента Александра Лукашенко в Москве считают серьёзной угрозой. «Если Лукашенко будет вынужден уйти, то для нынешнего политического руководства в Москве это станет опасным прецедентом. Такой исход докажет, что если достаточное количество людей выйдет на демонстрацию, то лидеров можно отстранить от власти. Это может оказать непосредственное влияние на политическую ситуацию в России», — считает Гудрун Перссон.
Кроме того, помимо событий в Белоруссии «головной боли» Путину добавило отравление Алексея Навального, которое привело к осуждению России и требованиям открыть расследование по этому делу.
«Этот инцидент явно раздражает Кремль притом, что он может стать основанием для введения дополнительных санкций против России», — полагает Перссон. При этом новые санкции могут стать для Москвы дополнительным препятствием в деле поиска новых технологий, что замедлит её развитие.
Всё это накладывается на падение популярности Путина, о чём свидетельствуют данные недавних опросов. В январе в попытке повысить уровень поддержки российские власти начали ряд национальных проектов, которые призваны укрепить систему здравоохранения и образования. Однако, по словам Перссон, из-за плачевного состояния экономики на них не удалось выделить планируемое количество средств.
«Опросы говорят о том, что именно этого хотят люди. Однако эти проекты застопорились из-за падения цен на нефть, а потом пришла и пандемия коронавируса», — добавила она.
Между тем, в США приближаются выборы. В прошлом избирательном цикле Путин связывал определённые надежды с Трампом, рассчитывая, в частности на то, что они поделят Европу на сферы влияния. Возможно, как полагает Гудрун Перссон, российский лидер и в этот раз рассчитывает на победу Трампа, так как появление в Белом доме Джо Байдена будет для России, скорее всего, негативным фактором.
«При Байдене возможно ещё большее ужесточение политики по отношению к России. Трамп же тему России пытается гасить», — объяснила эксперт.
Однако, по мнению экспертов по России, в плане борьбы между великими державами победа Байдена или Трампа играет не слишком большую роль. «Пока Путин остаётся президентом, США и Запад будут изображаться в качестве враждебных субъектов, которые различными путями вредят интересам России. Такой риторики Россия придерживалась на протяжении десяти лет, и она никуда не денется», — полагает Мартин Краг.
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