Times: за поддержку Путина Лукашенко рискует заплатить независимостью Белоруссии

Белорусский президент Лукашенко встретится со своим российским коллегой Путиным впервые с тех пор, как в Белоруссии прошли выборы, вызвавшие массовые протесты. Как пишет The Times, если раньше Лукашенко маневрировал между Россией и Западом, то теперь у него не осталось выбора, но Москва за свою поддержку явно потребует уступок по интеграции.

Белорусский президент Александр Лукашенко в понедельник встречается в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным. Как отмечает The Times, это будет их первая личная встреча с тех пор, как в Белоруссии прошли выборы. Но, как пишет автор статьи, цена, которую Лукашенко придётся заплатить за эту встречу, очевидна — «дальнейшие шаги к ползучей трансформации его страны с населением в 9,5 млн человек в российского вассала».

В Кремле заверили, что лидеры не планируют подписывать какие-либо документы. Но направление переговоров понятно из официального заявления, которое гласит, что лидеры обсудят ключевые вопросы из дальнейшего развития отношений между двумя странами, их стратегическое партнёрство, союз, торговлю, энергетические проекты.

О том, как именно Россия воспринимает соседа, говорит подарок Лукашенко от российского посла в Минске — собрание карт Белоруссии тех времён, когда она была частью Российской Империи.

В Белоруссии же, пишет автор статьи, продолжаются протесты и задержания лидеров оппозиции. На свободе остаётся лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич — она спряталась у себя в квартире и позвала к себе сторонников, включая нескольких европейских дипломатов.

В России же проходят свои выборы, региональные. Но если Путин сможет выплыть из любого шторма, то у Лукашенко позиция гораздо слабее: хоть он и удерживает власть, его имидж стал хуже и внутри страны, и за рубежом. В прошлые годы он пытался маневрировать между ЕС и Россией, стараясь за счёт периодического сближения с Брюсселем снизить экономическую зависимость от Кремля.

Сейчас же дверь на Запад закрыта, ему угрожают санкциями. Так что у него не осталось реальной альтернативы Путину. Россия, которая всегда призывала к установлению более тесных отношений, теперь же воспользуется ситуацией и сделает из Лукашенко своего подопечного, как то было с Башаром Асадом в Сирии. И на то у Москвы уже есть готовая форма — соглашение о создании Союзного государства, которое было подписано в 1999 году. Условия этого договора ещё не были воплощены в жизнь в полной мере.



Однако Путин может сделать выбор в пользу более медленной интеграции, поскольку любые резкие шаги могут вызвать ещё большие протесты в Белоруссии. Кроме того, у России сейчас много своих проблем, включая дело об отравлении Навального и угроз Германии выйти из проекта «Северный поток — 2», пишет The Times.