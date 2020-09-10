Обозреватели Foreign Affairs «разоблачили» план Кремля по Белоруссии

Многие западные политики сейчас «парализованы» страхом ожидания, что Россия «вторгнется в Белоруссию» или использует репрессивные меры в поддержку Лукашенко, пишет Foreign Affairs. По мнению авторов статьи, Кремль не откажется использовать свои рычаги для осуществления «мягкой аннексии». Однако в этой ситуации западные демократии не могут бездействовать или принимать «контролируемый Россией переход власти» — напротив, они обязаны без колебаний поддержать лидеров белорусской оппозиции и оказать им любую помощь, подчёркивается в статье.

Западных лидеров сейчас очень беспокоит, как отреагирует Россия на «народные протесты против авторитарного режима Александра Лукашенко» в Белоруссии, пишут Майкл Карпентер и Влад Кобец в совместной статье для Foreign Affairs. По их мнению, «было бы ошибкой считать, что силовое вмешательство несвойственно российскому президенту Владимиру Путину». Тем более что в недавнем телеинтервью Путин сам рассказал, что Лукашенко попросил его «сформировать определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов» на случай, если «ситуация выйдет из-под контроля».



Однако для Москвы такой вариант действий в Белоруссии почти наверняка не является предпочтительным из-за негативных последствий, уверены авторы: «Кремль вторгся на территорию Грузии и Украины и оккупировал их, чтобы не дать этим странам сменить геополитический ориентир и пойти на сближение с Западом. Но при этом кремлёвские неоимпериалисты способствовали тому, что в сознании народов этих стран укоренилась идея сопротивления российской оккупации. А также усилилась народная поддержка идеи евроатлантической интеграции — особенно среди молодых грузин и украинцев».



Теперь Москва «с запозданием осознаёт, что никакая дезинформация не может переломить эти тенденции», поэтому в отношении Белоруссии у Путина «есть другой план», говорится в статье. «Вместо того чтобы задействовать для оккупации белорусской территории «зелёных человечков», Москва стремится к тому, что мы называем «мягкой аннексией». Эта стратегия заключается в том, чтобы захватывать страну постепенно, не вызывая паники и недовольства, начиная с экономической интеграции и единой валюты, затем политической интеграции через общую внешнюю и оборонную политику и заканчивая созданием полноценного союзного государства, что означало бы фактическое вхождение Белоруссии в состав России», — пишет Foreign Affairs.



Как поясняют авторы, Путин уже на протяжении нескольких лет «настаивает на том, чтобы Лукашенко подчинился этому плану», делая акцент на его экономической составляющей. В частности, Россия долгое время продавала Белоруссии нефть, предоставляя значительные льготы. Однако теперь Путин отказал Белоруссии в льготах в надежде «заставить белорусскую экономику подчиниться», говорится в статье. Помимо прочего, он также ввёл ограничения на экспорт белорусской сельхозпродукции в Россию.



«Сейчас под прикрытием существующего политического кризиса Москва направляет в Белоруссию самолёты с «политтехнологами», а также тайных агентов разведки, специалистов по кибероперациям, медиаконсультантов, пропагандистов и советников по вопросам безопасности. Это не «зелёные человечки», а скорее «серые человечки», и их специальность — политическая война», — утверждает Foreign Affairs.



Как считают авторы статьи, ближайшая задача этих агентов — подготовить почву для «мягкой аннексии», а для достижения этой цели Кремлю нужно, чтобы у власти на какое-то время оставался Лукашенко. Поэтому «советники из ФСБ» убеждают его демобилизовать протестное движение «сочетанием массовых репрессий с конкретными угрозами в адрес лидеров оппозиции», пишет Foreign Affairs. Из Москвы в Белоруссию также прибыл «десант российских телеведущих», которые должны убедить белорусов, что их «национальное пробуждение» — это не что иное, как иностранный заговор, говорится в статье.



«Следуя проверенному сценарию Москвы по разжиганию гражданского конфликта в других странах, российские политтехнологи предпринимают попытки вскрыть разногласия внутри протестного движения — между восточными и западными белорусами, между рабочими и интеллигенцией, между католиками и православными... Но пока белорусы на это не покупаются», — пишет Foreign Affairs.



Лукашенко уже оттолкнул от себя простых граждан, а «его легитимность подорвана» — и Кремль, похоже, знает об этом, подчёркивается в статье. «Поэтому, пока Лукашенко занимается запугиванием лидеров оппозиции, кремлёвские «серые человечки» незаметно берут под свой контроль белорусские силовые структуры, такие как КГБ, МВД и Вооружённые силы», — уверяет Foreign Affairs.

По мнению авторов, неслучайно в конце августа появились сообщения о том, что Лукашенко встретился в своей резиденции с «высокопоставленным кремлёвским чиновником». А вскоре после этого Путин, выступая перед СМИ, заявил, что президент Белоруссии «готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой конституции, проведения новых выборов и парламента, и президентских выборов на основе этой новой Конституции». Одновременно и сам Лукашенко объявил, что он готов к диалогу со студенческими и трудовыми коллективами по поводу конституционных поправок, хотя и подчеркнул, что никогда не вступит в диалог с лидерами протестного движения, назвав их «бесчинствующими молодчиками», говорится в статье.



«Одновременный сигнал из Москвы и Минска ясен — грядут конституционные изменения и новые выборы, но на условиях Москвы. Предлагаемые поправки в Конституцию проложат путь к более широкой экономической интеграции с Россией, но они, скорее всего, будут представлены как ослабление диктатуры Лукашенко», — прогнозирует Foreign Affairs.



Например, расширение роли парламента вроде бы даст власть народу, но на практике «позволит прокремлёвским марионеточным партиям усилить своё влияние», а если будущий белорусский лидер окажется более независимым, чем Лукашенко, такие партии будут крайне необходимы Москве, полагают авторы. По их мнению, обещание провести новые выборы также может показаться уступкой протестному движению — однако в реальности призвано помочь Москве «выиграть время, необходимое для того, чтобы выбрать дружественных Кремлю кандидатов».



Но для реализации подобных планов Лукашенко и Путин должны сначала урегулировать нынешний кризис, говорится в статье. Как прогнозируют авторы, в ближайшие недели в Минске «усилятся репрессии против лидеров протестного движения», а за кулисами Лукашенко будут помогать «специалисты из ФСБ». В то же время можно ожидать, что его режим начнёт диалог с видными белорусскими деятелями — но не с лидерами протестного движения, а с другими высокопоставленными политиками, на которых «можно рассчитывать в продвижении прочных связей с Кремлём», пишет Foreign Affairs.



«Лидеры Евросоюза, США и других западных демократий не должны попадаться в ловушку легитимации инсценированного «диалога» по такому сценарию», — подчёркивается в статье. По мнению авторов, западным политикам также не следует совершать ошибку, говоря с Кремлём о Белоруссии «через головы» белорусской оппозиции. Наоборот, они обязаны не обсуждать никаких решений, пока за столом переговоров не окажутся «настоящие представители» белорусского протестного движения, призывает Foreign Affairs.



Кроме того, западные демократии должны оказывать активную поддержку в том, что касается «национального гражданского пробуждения Белоруссии», говорится в статье: «Сегодняшнее протестное движение породило новое сознание, которое одновременно мобилизует и объединяет белорусов». Как считают авторы, западные политики должны «укрепить это движение, полностью приняв его лидеров и их требования». При этом белорусские граждане должны понимать, что именно они определяют своё будущее и что Запад поддержит их суверенное право высказывать своё мнение и оказывать влияние на ситуацию в своей стране, подчёркивает Foreign Affairs.



«Западные страны не могут и не должны вмешиваться в дела Белоруссии. Но в их распоряжении есть и другие инструменты, которые помогут определить исход нынешнего кризиса», — поясняют авторы. В частности, Запад может ввести санкции против отдельных представителей «репрессивного режима» Лукашенко, запретив им въезд и заморозив их активы в западных юрисдикциях. Кроме того, на Западе могут разработать план восстановления белорусской экономики, который «будет представлен на рассмотрение в случае успешного демократического перехода власти в Белоруссии», говорится в статье.



Слишком многие западные политики сейчас «парализованы» в ожидании того, что Россия «вторгнется в Белоруссию или использует репрессивные меры для удержания Лукашенко у власти», пишет Foreign Affairs. «Безусловно, Кремль не постесняется и не откажется от того, чтобы использовать свои скрытые рычаги для достижения своей цели — осуществления «мягкой аннексии». Но он столкнётся с ожесточённым сопротивлением со стороны белорусского общества. В этой ситуации западные демократии не могут бездействовать или, что ещё хуже, поддерживать контролируемый Россией переход власти», — подчёркивается в статье.



«Для белорусов такое молчаливое согласие было бы равносильно жестокому предательству их надежд, замене нынешнего диктаторского режима столь же жестокой диктатурой Кремля», — предупреждают авторы. Они призывают западных лидеров не совершать подобных ошибок, а напротив, оказать всемерную поддержку «белорусскому демократическому движению» и его лидеру Светлане Тихановской. Кроме того, западные страны должны «создавать стимулы» для других политических сил, ожидающих, как будут развиваться события, говорится в статье. «И важно, чтобы такое решение было принято без колебаний», — заключает Foreign Affairs.