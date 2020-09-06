Le Figaro: белорусская оппозиция хочет наладить отношения с ЕС, но не за счёт связей с Москвой

«Продемократические» силы Белоруссии, выступающие против Александра Лукашенко, хотели бы в случае его отставки пойти на сближение с ЕС, однако не собираются при этом отдаляться от России, заявил в интервью французским СМИ представитель Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко. Как сообщает Le Figaro, Латушко отметил, что оппозиционные силы ждут от Брюсселя чёткого и мощного сигнала, которым может стать обещание заключить с Минском соглашение о свободной торговле или оказать ему финансовую поддержку.

Белорусская оппозиция в случае «смены режима» в Минске хотела бы наладить более тесные экономические связи с Евросоюзом, но не в ущерб отношениям с Россией, пишет французская Le Figaro. Об этом в интервью французским СМИ заявил бывший министр культуры Белоруссии и член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.

«Белорусское общество ждёт очень конкретных сигналов по поводу того, что может предложить Европейский союз», — цитирует Латушко Le Figaro. По словам политика, в качестве подобного «мощного» сигнала «продемократические» силы, выступающие против белорусского президента Александра Лукашенко, могли бы воспринять обещание Брюсселя заключить с Минском соглашение о свободной торговле или же предоставить ему финансовую помощь.

Вместе с тем, Латушко подчеркнул, что отдаляться от России, которая является для Белоруссии традиционным союзником, оппозиция не планирует, говорится в материале Le Figaro. «Мы не хотим ни дружить с ЕС против России, ни дружить с Россией против ЕС», — заявил он.

Как подчёркивается в статье, самое активное участие в урегулировании белорусского кризиса сейчас принимает соседняя Литва, где находится лидер оппозиции Светлана Тихановская. Павел Латушко уже провёл по этом поводу встречу с главой литовского МИДа Линасом Линкявичюсом. Сам господин Латушко, который был представителем политической элиты Лукашенко, однако теперь стал одним из видных членов Координационного совета оппозиции, покинул Белоруссию на нынешней неделе, напоминает обозреватель Le Figaro.

В ходе общения с журналистами Латушко также призвал Запад изолировать администрацию Александра Лукашенко после того, как в ноябре подойдёт к концу его нынешний президентский срок, пишет французская газета. Литва, а также Латвия и Эстония уже объявили Лукашенко и ещё 29 высокопоставленных чиновников его администрации персонами нон-грата, сообщает издание.

