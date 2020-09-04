El País: не осталось выбора — на фоне протестов Лукашенко вынужден пойти на уступки России

Массовые протесты в Белоруссии заставили президента Александра Лукашенко пересмотреть свою позицию по вопросу интеграции с Россией в обмен на поддержку Кремля, пишет El País. По итогам встречи с президентом премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о новых договорённостях по оплате энергоносителей и прогрессе по вопросу будущего Союзного государства.

На фоне самых массовых акций протеста против Александра Лукашенко за 26 лет его пребывания у власти президент Белоруссии в обмен на поддержку готов пойти на уступки, на которых давно настаивает Россия, что может привести к дальнейшей интеграции двух стран, пишет El País.

В четверг в преддверии встречи Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным в Минск прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин в сопровождении целого ряда российских политиков, в том числе министра энергетики Александра Новака.

«Россия как братская страна, основной наш экономический партнёр и рынок сбыта от нас не отвернулась», — заявил Лукашенко Мишустину. Однако эксперты предупреждают, что Москва преследует свои интересы, поддерживая президента.

В обмен на поддержку Россия ждёт не только гарантий того, что Белоруссия останется в сфере её влияния, но и прогресса по вопросу «дорожной карты» по реализации экономических, фискальных и военных соглашений, которая «закрепила бы зависимость страны от Кремля».

По итогам встречи Мишустин объявил о новых договорённостях по вопросу оплаты энергоносителей и о прогрессе по вопросу будущего Союзного государства.

Как отмечает издание, за последние несколько недель белорусский лидер кардинально изменил позицию по вопросу интеграции с Россией. Ещё несколько месяцев назад Лукашенко утверждал, что его страну к ней «принуждают», а незадолго до президентских выборов, состоявшихся 9 августа, и вовсе обвинял Россию в попытке повлиять на избирательный процесс.

После выборов и попыток жёсткого подавления протестов Лукашенко избрал иную тактику, заявив, что западные страны пытаются вмешаться в ситуацию в Белоруссии, а Литва и Польша финансируют организаторов протестов.

«Белоруссия находится в сложном положении для ведения переговоров. А Москва под «знаменем интеграции» будет продвигать собственную социально-экономическую повестку дня, которая предполагает приватизацию крупных белорусских предприятий, увеличение российского капитала в стране и усиление её зависимости от России», — считает сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии Пётр Петровский. При этом политолог настаивает, что Лукашенко не станет уступать по всем пунктам составленной Москвой «дорожной карты».

Поддержка России заключается не только в «очень аккуратных» устных заявлениях, но и в готовности направить в страну силовиков, если «ситуация выйдет из-под контроля», пишет El País. Кроме того, в Минск по приглашению Лукашенко приехали российские журналисты, которые заняли ключевые позиции в государственных СМИ, чтобы продвигать идею западного вмешательства и усилить давление на независимые издания.

Несмотря на то что, по словам Мишустина, «будущее Союзного государства будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств», согласно опросам, большинство белорусов не поддерживают дальнейшую интеграцию с Россией.

«Если бы «дорожные карты», к которым стремится Москва, были реализованы, то это была бы не интеграция, а присоединение Белоруссии к России», — предупредил политолог Алесь Логвинец.

Тем не менее, как отмечает El País, у Лукашенко, который прежде выступал против дальнейшей интеграции Белоруссии и России из страха потерять суверенитет и быть поглощённым более могущественным и влиятельным соседним государством, не осталось выбора, кроме как обратиться к Москве.