Das Erste: Белоруссию лучше не злить — Лукашенко грозит странам Балтии закрытием границ в ответ на санкции

Страны Балтии решили ввести против Белоруссии собственные штрафные меры, независимо от Евросоюза, сообщает немецкий телеканал Das Erste. В свой санкционный список они включили даже самого президента Александра Лукашенко, который теперь грозит ввести ответные штрафные меры вплоть до закрытия границ для транспортировки товаров, а это может сказаться и на Германии.

В ответ на санкции со стороны стран Балтии президент Белоруссии Александр Лукашенко грозит решить проблему экономическим путём и отреагировать принятием встречных мер, сообщает Das Erste. В частности, речь идёт об угрозе закрытия границ, что может коснуться и Германии, подчёркивает немецкий телеканал.

Лукашенко хочет ответить на ввод санкций в отношении Белоруссии со стороны прибалтийских государств собственными штрафными мерами. «Мы попытаемся решить эту проблема экономически», — заявил лидер Белоруссии в интервью местному новостному агентству.

По его словам, конкретно это может означать прекращение транспортировки белорусских товаров на международные рынки через балтийские порты. Вместо этого Белоруссия может воспользоваться российскими портами, обратил внимание Лукашенко.

«Более сильные страны поняли бы, что Белоруссию лучше не злить», потому что она может закрыть границы с Западом в Бресте и Гродно, сказал белорусский президент. Тогда товары — в особенности немецкие — не смогут больше так легко попасть на Восток, отметил Лукашенко. По его уверению, «слабые балтийские государства», Эстония, Латвия и Литва, вероятно, получили приказ выступить против бывшей советской республики. От кого этот приказ мог исходить, он, однако, умолчал, рассказывает немецкий телеканал.

Как напоминает Das Erste, штрафные меры, введённые тремя балтийскими государствами, направлены против 30 лиц, которым вменяется в вину гипотетическая фальсификация президентских выборов в Белоруссии более трёх недель назад, а также применение силы в отношении протестующих в стране. В штрафной список, составленный министрами иностранных дел трёх государств ЕС, входит и сам президент Лукашенко.

При этом Евросоюз хочет ввести в отношении Белоруссии собственные санкции, независимо от стран Балтии. Литве, Латвии и Эстонии решения ЕС показалось недостаточно. Между тем, внутри Евросоюза нет единого мнения по поводу того, следует ли вводить штрафные меры и в отношении самого главы Белоруссии.

Как отмечает немецкий телеканал, давление на Лукашенко внутри страны тоже продолжает расти. Сотни студентов решили бойкотировать начало нового учебного года и вышли на улицы, размахивая в Минске флагами оппозиции и собирая подписи, что засвидетельствовал также очевидец из новостного агентства Reuters. На видеозаписях в соцсетях видно, что некоторые из протестующих были задержаны.

Студенческая акция состоялась в ответ на призыв оппозиционного политика Светланы Тихановской, находящейся за пределами страны, продолжать оказывать давление на президента и потребовать его отставки и проведения новых выборов.

На президентских выборах в Белоруссии, состоявшихся три недели назад, Лукашенко был объявлен победителем, отмечает Das Erste. Однако оппозиция вокруг Тихановской не признаёт его победу и обвиняет Лукашенко, правящего Белоруссией с 1994 года, в фальсификации выборов. Люди ежедневно выходят на протесты. На международном уровне Лукашенко также подвергается критике: полиция постоянно задерживает протестующих, и многие из них обвиняют правоохранительные органы в жестоком обращении.

«Знаете, что происходит, когда мы сражаемся друг с другом? В этом случае может разразиться гражданская война», — отметил Лукашенко, говоря о продолжающихся протестах. Однако он обещал такого не допустить. Ранее белорусский президент впервые заговорил о перспективе проведения реформ, но оппозиция пока отреагировала на это заявление скептически, сообщает немецкий телеканал Das Erste.