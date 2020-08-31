БЕЛТА: Лукашенко пообещал белорусам перемены и новую Конституцию

Александр Лукашенко заявил, что белорусская власть будет предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперёд. Как пишет БЕЛТА, Лукашенко добавил, что сейчас специалисты работают над изменениями в главный закон страны, после чего проект обновлённой Конституции будет вынесен на общественное обсуждение.

Белорусская власть будет предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперёд. Как передаёт БЕЛТА, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

«Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года — мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад — это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперёд. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперёд. На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что сейчас в Белоруссии специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, работают над изменениями в главный закон страны. Затем проект обновлённой Конституции будет вынесен на общественное обсуждение.

«Чтобы покрутили, высказали своё мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения. Но при этом хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по Конституции есть один голос — и у крестьян, и у рабочих, учителей, врачей, специалистов, и у тех, кто достиг 18-летнего возраста и сегодня бродит по улицам спокойного, чистого, уютного Минска», — обратил внимание глава государства.

При этом он заметил, что голос несовершеннолетних граждан страны, которых также немало на митингах, учитываться не может, хотя они и могут высказывать своё мнение.