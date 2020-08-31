БЕЛТА: Лукашенко пообещал белорусам перемены и новую Конституцию
Белорусская власть будет предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперёд. Как передаёт БЕЛТА, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало.
«Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года — мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад — это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперёд. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперёд. На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения», — заявил Лукашенко.
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