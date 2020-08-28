Euronews: «действовали достаточно корректно» — очевидцы рассказали о разгоне демонстрации в Минске

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03:00 В посёлке под Оренбургом загорелось 12 построек В Оренбургской области загорелось 12 построек, инцидент произошёл в посёлке Колтубановский. На место происшествия направлены два пожарных поезда, также туда готовят к отправке авиацию.

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03:00 Хрычиков заявил о выходе из состава наблюдательного совета РУСАДА Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков сообщил, что подал заявление о выходе из состава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

03:00 Биган заявил, что США и Россия не соперничают в ситуации с Белоруссией Нынешняя ситуация в Белоруссии не является предметом соперничества между Россией и США. Об этом заявил первый заместитель американского госсекретаря Стивен Бигэн на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене по рассмотрению ситуации в Белоруссии.

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03:00 Востоковед прокомментировал намерение Абэ уйти в отставку Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов в беседе с RT оценил информацию о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует уйти в отставку.

03:00 Глава ОКР отметил заслуги Гануса на посту гендиректора РУСАДА Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил заслуги Юрия Гануса, уволенного с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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03:00 Поздняков заявил, что решение об увольнении Гануса было единогласным Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что решение об увольнении Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на общем собрании учредителей организации было принято единогласно.

03:00 Белоруссия начнёт испытания российской вакцины от COVID-19 в сентябре Белоруссия планирует начать в сентябре испытание российской вакцины от коронавируса, об этом сообщили в республиканском Минздраве.

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03:00 В Рослесхозе прокомментировали запуск программы «Цифровой лес» В Рослесхозе прокомментировали перевод системы работы лесного хозяйства России в цифровой формат.

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03:00 Меркель: «Северный поток — 2» должен быть завершён Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток — 2» должен быть завершён. Об этом сообщает ТАСС.

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03:00 В Родительском комитете оценили перевод родительских собраний в онлайн Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец прокомментировала RT информацию о переводе родительских собраний в школах в онлайн-формат.

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03:00 Боттас стал лучшим в первой практике Гран-при Бельгии, Квят — 11-й Финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас стал лучшим в первой сессии свободных заездов седьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.

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03:00 Меркель выступила за сохранение диалога с Россией Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германии необходимо поддерживать диалог с Россией. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции.

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03:00 В Белоруссии в ходе протестов 27 августа задержали 114 человек В Белоруссии 27 августа состоялся ряд общественно-политических мероприятий, в них приняли участие около 5 тыс. человек. Всего были задержаны 114 граждан. Об этом информирует МВД республики.