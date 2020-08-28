Euronews: «действовали достаточно корректно» — очевидцы рассказали о разгоне демонстрации в Минске

В Минске в отделения милиции были доставлены десятки журналистов, освещавших акцию протеста, включая сотрудников российских СМИ. Однако через несколько часов большинство из них отпустили, передаёт Euronews. В целом было задержано около 180 человек. В то же время, по словам очевидцев, правоохранительные органы действовали достаточно корректно.
В Минске в четверг вечером милиция задержала около 30 журналистов — работников как белорусских, так и зарубежных СМИ, в том числе российских. Официальный представитель МВД сообщила, что журналисты «не задержаны», а лишь препровождены в отделение для проверки аккредитаций.
В течение нескольких часов большинство из них были отпущены. В то же время некоторые сотрудники СМИ сообщили, что от них потребовали удалить фото- и видеоматериалы.
Журналисты освещали новую акцию протеста в центре Минска, которая собрала около тысячи участников, и которую впервые за две недели милиция разогнала. Задержаны по меньшей мере 180 человек. В то же время, по словам очевидцев, правоохранительные органы действовали достаточно корректно.
На этом фоне Владимир Путин сообщил, что в России сформирован резерв сотрудников правоохранительных органов, который, согласно договорённостям с Минском, может быть отправлен в Белоруссию. Российский лидер подчеркнул, что это будет сделано только в том случае, если ситуация в республике совершенно выйдет из-под контроля.
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