112: Украина посоветовала Белоруссии отказаться от насилия и напомнила про евромайдан

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко рассказала об официальной позиции украинского внешнеполитического ведомства относительно ситуации в Белоруссии. Как сообщает «112 Украина», украинские дипломаты посоветовали белорусским властям отказаться от насилия и напомнили про евромайдан, который показал, что не прислушиваться к мнению общества и «прокладывать себе путь вперёд дубинками — это путь в никуда».

В МИД Украины посоветовали руководству Белоруссии отказаться от насилия, потому что это путь в никуда. Как передаёт «112 Украина», позицию МИД в связи с ситуацией в соседней стране обнародовала пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко.

«Для нас Белоруссия — соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся добиться дружеских отношений. Опыт украинской революции достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперёд дубинками — это путь в никуда», — отметила Зеленко.

От имени украинского внешнеполитического ведомства она пожелала Белоруссии достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию.

Зеленко также подчеркнула, что украинская дипломатия понимает эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советует не отвергать ценных дружеских советов.