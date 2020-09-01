ERR: Прибалтика прекратит торговлю электроэнергией с Белоруссией

После запуска Белорусской АЭС Эстония, Латвия и Литва прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией. Как передаёт ERR, торговля электроэнергией между странами Балтии и третьими странами предположительно сократится наполовину.

Страны Балтии договорились о прекращении торговли электроэнергией с Белоруссией после запуска Белорусской АЭС. Как передаёт ERR, соответствующее соглашение было достигнуто ответственными за энергетику министерствами Эстонии, Латвии и Литвы.

Для прекращения торговли электроэнергией с Белоруссией будет использоваться система сертификатов происхождения электроэнергии. В уменьшенном объёме торговля продолжится на российско-латвийском направлении, для чего будут использоваться остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии. Между Литвой и Калининградом торговля электроэнергией продолжится в нынешнем объёме.

Кроме того, была достигнута договорённость о едином тарифе за использование инфраструктуры. Этот тариф будет внедрён в конце первого квартала 2021 года сразу после принятия необходимых для этого законов в Латвии и Литве. Действующее законодательство Эстонии уже позволяет вводить такой тариф.

В связи с данным соглашением торговля электроэнергией между странами Балтии и третьими странами предположительно сократится наполовину. Соглашение будет действовать до синхронизации энергосистем стран Балтии с центральной Европой, запланированной на конец 2025 года.

«Соглашение содержит важные для Эстонии вопросы: единый тариф на использование инфраструктуры и сокращение мощностей для торговли с третьими странами. Достигнутое соглашение содержит эти элементы, улучшая рыночную позицию и перспективы наших производителей электроэнергии», — сказал министр экономики Таави Аас, комментируя последствия соглашения для Эстонии.