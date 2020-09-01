ERR: Прибалтика прекратит торговлю электроэнергией с Белоруссией

03:00
Знарок: Ржига был готов драться за победу
Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок выразил соболезнования в связи со уходом из жизни знаменитого чешского специалиста Милоша Ржиги.
03:00
Дело о халатности возбудили после пожара в заповеднике «Утриш» на Кубани
Уголовное дело о халатности возбудили по факту крупного пожара в заповеднике «Утриш» в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.
03:00
Ефремов не узнал себя на кадрах после ДТП
Актёр Михаил Ефремов не узнал себя на видеозаписи, которая была сделана после ДТП с участием артиста в Москве.
03:00
Тренер «Краснодара» Мусаев дисквалифицирован на один матч
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о наказании главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву, который поаплодировал судье Сергею Карасёву после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (1:1).
03:00
Аксёнов прокомментировал отказ украинских школ от русского языка
Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал переход русскоязычных школ на Украине на преподавание на украинском языке.
03:00
Антон Миранчук прокомментировал уход брата из «Локомотива»
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал переход брата Алексея в итальянскую «Аталанту».
03:00
В Минске задержали ряд журналистов для проверки документов
В Минске сотрудники правоохранительных органов доставили в отделение внутренних дел нескольких журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости Кирилла Рубцова, для проверки документов.
03:00
СК возбудил дело по факту убийства бизнесмена в Татарстане
В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту убийства предпринимателя из Бугульмы. Подозреваемый в убийстве задержан. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по республике.
03:00
Аксёнов назвал число отдохнувших в Крыму в августе туристов
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что в период с 1 по 31 августа в регионе «отдохнули более 2 млн 106 тыс. туристов».
03:00
«Авангард» отреагировал на смерть бывшего тренера команды Ржиги
ХК «Авангард» выразил соболезнования родным бывшего главного тренера команды Милоша Ржиги.
03:00
В Татарстане застрелили бизнесмена Евгения Деданина
Бизнесмен Евгений Деданин убит в Бугульме из огнестрельного оружия. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Информацию подтвердили в прокуратуре и МВД Татарстана.
03:00
Число случаев коронавируса в Африке превысило 1 млн 250 тысяч
Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе достигло 1 250 340.
03:00
Тедеско впечатлён стартом «Спартака» в новом сезоне
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился своими эмоциями после того, как красно-белые возглавили турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам шести туров.
03:00
В Крыму пересохли питающие водохранилища основные реки
Крымский гидрометцентр сообщил, что основные реки, питающие водохранилища в регионе, пересохли.
03:00
Премьер Норвегии заявила о планах встретиться с Тихановской
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что в ходе визита в Литву на следующей неделе она встретится с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской.
03:00
«Урал» подписал норвежского защитника Страндберга
«Урал» объявил о переходе норвежского защитника Стефана Страндберга на официальном сайте.
03:00
Блогер Пыж отказался от признания вины в деле о гостайне
Видеоблогер Андрей Пыж отказался признавать вину в деле о незаконном сборе сведений, составляющих гостайну.
03:00
Белоруссия указала Канаде на «конкретные факты» вмешательства
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в разговоре с канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем указал канадской стороне на конкретные факты внешнего вмешательства во внутренние дела республики.
03:00
ФХР выразила соболезнования родным и близким ушедшего из жизни тренера Ржиги
Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования родным и близким скончавшегося чешского тренера Милоша Ржиги.
03:00
В Минюсте рассказали о ходе доработки проекта нового КоАП
Минюст России в ходе доработки проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) намерен сократить количество составов административных правонарушений и применение административного ареста.
03:00
Белоруссия и Россия пока не определили сроки возобновления сообщения
Пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии сообщила, что Минск и Москва пока не определили сроки возобновления транспортного сообщения. Об этом информирует РИА Новости.
03:00
Наумов: Николича «уйдут» зимой, а там недалеко и Кикнадзе
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что главный тренер команды Марко Николич и генеральный директор клуба Василий Кикнадзе лишатся своих должностей по ходу текущего сезона.
03:00
В Бразилии рассказали о падении ВВП из-за пандемии
Национальный институт статистики Бразилии рассказал, насколько сократился ВВП страны во II квартале из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Глава Краснодарского края оценил ситуацию с коронавирусом в регионе
Эпидемиологическая обстановка в Краснодарском крае остаётся стабильной, заявил глава региона Вениамин Кондратьев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
03:00
СМИ: «Спартак» отправит Тиля в аренду в клуб Бундеслиги
Немецкий «Фрайбург» заинтересован в услугах голландского полузащитника московского «Спартака» Гуса Тиля.
03:00
Мишустин пообещал помочь Кубани с покупкой машин скорой
Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал помочь Краснодарскому краю в приобретении дополнительных машин для службы скорой помощи.
03:00
Ракитич перешёл из «Барселоны» в «Севилью»
Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич перешёл из каталонской «Барселоны» в «Севилью».
03:00
СМИ: «Спартак» поборется с ЦСКА за аргентинского футболиста Веру
Московский футбольный клуб «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Аргентинос Хуниорс» Фаусту Вере.
03:00
Вертолёт ВВС Афганистана потерпел крушение
В афганской провинции Тахар потерпел крушение вертолёт ВВС Афганистана.
03:00
Судебное следствие по делу Ефремова завершилось
Пресненский суд Москвы завершил судебное следствие по делу актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в центре столицы. Об этом информирует ТАСС.
03:00
Экс-тренер «Краснодара» Шалимов заявил, что не видит альтернативы Путину
Бывший главный тренер «Краснодара», «Химок» и «Ахмата» ответил на вопрос, видит ли он на данный момент в России человека, который мог бы стать президентом страны вместо Владимира Путина.
03:00
В КС Белоруссии заявили о вызове трёх членов совета на допрос
Следственный комитет Белоруссии вызвал на допрос ещё трёх представителей координационного совета (КС) оппозиции. Об этом сообщили в самом совете.
03:00
Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «Пара-Крым» пройдёт 3—10 сентября
Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым» состоится 3—10 сентября в Евпатории.
03:00
В «Спартаке» надеются, что Кокорин сыграет с ЦСКА
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов рассказал о состоянии нападающего команды Александра Кокорина.
03:00
Дни военно-исторического кино пройдут 2—6 сентября в Москве
Дни военно-исторического кино пройдут 2—6 сентября в Музее Победы и Центре международной торговли в Москве.
03:00
Штаб Бабарико заявил о поддержке программы Тихановской
Штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявил, что поддерживает политическую программу баллотировавшейся на пост главы республики от оппозиции Светланы Тихановской.
03:00
В США за сутки выявили более 33 тысяч случаев коронавируса
В Соединённых Штатах число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 увеличилось за сутки более чем на 33 тыс. и достигло 6 031 286.
03:00
СМИ: «Зенит» предложил новый контракт Кузяеву
Петербургский футбольный клуб «Зенит» предложил новый контракт полузащитнику сборной России Далеру Кузяеву.
03:00
Число случаев коронавируса в Швеции превысило 84,5 тысячи
Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Швеции превысило 84,5 тыс.
03:00
Стало известно, с кем может сыграть «Динамо» в третьем раунде отбора Лиги Европы
Московский футбольный клуб «Динамо» узнал возможных соперников по третьему квалификационному раунду Лиги Европы.
03:00
СМИ рассказали, при каких условиях «Манчестер Сити» подпишет контракт с Месси
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» готов подписать контракт с нападающим и капитаном испанской «Барселоны» Лионелем Месси только в том случае, если его трансфер будет бесплатным.
03:00
Мишустин рассказал о программе развития искусственного интеллекта
Российское правительство в ближайшие четыре года направит около 12 млрд рублей на поддержку небольших компаний и стартапов, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта.
03:00
Папа Римский призвал списать долги бедным странам из-за пандемии
Папа Римский Франциск призвал списать долги самым бедным странам, которые пострадали от пандемии коронавируса.
03:00
На канале «Спик Изи» в рамках проекта RT вышел выпуск про ямайский сленг
На YouTube-канале «Спик Изи» в рамках проекта RT вышел выпуск про ямайский сленг.
03:00
Тедеско: у Алексея Миранчука есть всё, чтобы проявить себя в Италии
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал переход российского полузащитника Алексея Миранчука из столичного «Локомотива» в итальянскую «Аталанту».
03:00
Экс-премьер Украины нашёл работу в ответвлении Атлантического совета США
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук устроился работать в структуру, которая является ответвлением Атлантического совета США.
03:00
Вышел шестой выпуск проекта «Военкоры»
Вышел шестой выпуск проекта RT «Военкоры», посвящённый трагедии в Беслане 1 сентября 2004 года.
03:00
Определены возможные соперники «Ростова» по третьему квалификационному раунду ЛЕ
Стали известны возможные соперники российского «Ростова» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
03:00
Владислава Крапивина похоронят 3 сентября в Екатеринбурге
Прощание с детским писателем Владиславом Крапивиным пройдёт 3 сентября в Екатеринбурге, сообщила РИА Новости его невестка Лариса Крапивина.
03:00
Москва и Минск начинают техническую проработку рефинансирования долга
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское ведомство и белорусский Минфин начинают техническую проработку условий рефинансирования долга Белоруссии перед Россией.