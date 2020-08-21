HDN: крупнейшее открытие в турецкой истории — Эрдоган о месторождении газа в Чёрном море
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция обнаружила крупнейшие в мире запасы природного газа в Чёрном море объёмом 320 млрд кубометров, сообщает The Hürriyet Daily News. Первоначальные данные свидетельствуют о том, что это месторождение является частью ещё более крупных запасов, находящихся на той же территории, подчеркнул турецкий президент.
«Турция обнаружила в Чёрном море свои крупнейшие [запасы] природного газа в истории Турции. Наше буровое судно «Фатих» обнаружило 320 миллиардов кубометров природного газа», — заявил Эрдоган в обращении к нации в Стамбуле 21 августа.
Турция, сильно зависящая от зарубежных энергоресурсов, уже давно, с начала 2010-х годов, занимается разведкой запасов углеводородов в Чёрном и Средиземном морях с помощью технологии глубоководного бурения. Она ускорила свои геологоразведочные работы после приобретения трёх буровых судов «Явуз», «Кануни» и «Фатих» в рамках новой энергетической политики, начатой в 2017 году.
«Мы провели девять глубоководных буровых работ, и в ходе последней из них мы смогли добиться успеха благодаря нашему буровому судну «Фатих», — рассказал Эрдоган.
Несмотря на то, что объём обнаруженного в регионе природного газа составляет около 320 млрд кубометров и может удовлетворять потребности Турции только в течение примерно 10 лет, Эрдоган сказал, что данные, собранные в результате испытаний и исследований, указывают на большую вероятность обнаружения в этом же районе более крупных запасов природного газа.
Как отмечается в статье, министр энергетики Фатих Дёнмез подтвердил слова Эрдогана. По его словам, сейсмические данные показывают, что ниже находятся ещё два слоя со схожей структурой и что в этом районе будет обнаружено больше газа.
Следующим шагом, который предпримет Турция, будет подготовка дорожной карты для определения модели добычи и начала строительства, заявил министр, озвучив цель «предоставить природный газ, открытый у Чёрного моря, для общественного пользования в 2023 году».
По словам Эрдогана, открытие газового месторождения выводит Турцию в высшую лигу в том, что касается энергетики. Следующей целью страны после обнаружения запасов газа в Чёрном море является поиск месторождений углеводородов в Средиземном море, заявил лидер Турции. Он также сообщил, что буровое судно «Кануни» начнёт работы в регионе в конце 2020 года, после того как будет завершено его техническое обслуживание.
«Мы собираемся ускорить наши работы в Средиземном море в конце этого года. Мы надеемся сообщить ещё одну хорошую новость из Средиземноморья, — сказал Эрдоган, пообещав, что Турция не прекратит свои усилия до тех пор, пока не станет нетто-экспортёром энергоносителей. — Мы полны решимости полностью уладить нашу энергетическую проблему».
Говоря о продолжающемся противостоянии с Грецией из-за притязаний обеих стран на континентальный шельф в Средиземном море, Эрдоган заявил, что Турция продолжит свой путь, не обращая внимания на права других. «Все, кто выступает против нас в этом вопросе, особенно Греция, знают, что мы правы», — подчеркнул он, призвав ЕС не сбивать никого с толку, выдавая «бессмысленные карты» континентальных шельфов стран.
Также президент Эрдоган призвал ЕС не «портить» Грецию продолжающимся спором в регионе, сообщает The Hürriyet Daily News.
Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак заявил, что обнаружение месторождения природного газа окажет важное влияние на турецкую экономику. «Для Турции начинается новая эра, когда проблема дефицита по текущему счёту будет снята с повестки дня благодаря обнаружению природного газа в Чёрном море», — сказал он.
В свою очередь, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу написал в Twitter, что Турция стала ведущим игроком в области энергетики. «Благодаря хорошим новостям, которые дал сегодня президент Эрдоган, мы сделали огромный шаг на пути к полной независимости. Турция становится плеймейкером и в области энергетики! Цель 2023!» — заявил министр иностранных дел страны.
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