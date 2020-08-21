HDN: крупнейшее открытие в турецкой истории — Эрдоган о месторождении газа в Чёрном море

Турция обнаружила в Чёрном море крупнейшие запасы природного газа в истории страны, пишет The Hürriyet Daily News. Объём месторождения составляет около 320 млрд кубометров газа. Более того, по словам президента Эрдогана, есть данные, указывающие на присутствие ещё более обширных запасов на той же территории. Это открытие поможет стране полностью решить свои энергетические проблемы, считают турецкие власти.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция обнаружила крупнейшие в мире запасы природного газа в Чёрном море объёмом 320 млрд кубометров, сообщает The Hürriyet Daily News. Первоначальные данные свидетельствуют о том, что это месторождение является частью ещё более крупных запасов, находящихся на той же территории, подчеркнул турецкий президент.

«Турция обнаружила в Чёрном море свои крупнейшие [запасы] природного газа в истории Турции. Наше буровое судно «Фатих» обнаружило 320 миллиардов кубометров природного газа», — заявил Эрдоган в обращении к нации в Стамбуле 21 августа.

Турция, сильно зависящая от зарубежных энергоресурсов, уже давно, с начала 2010-х годов, занимается разведкой запасов углеводородов в Чёрном и Средиземном морях с помощью технологии глубоководного бурения. Она ускорила свои геологоразведочные работы после приобретения трёх буровых судов «Явуз», «Кануни» и «Фатих» в рамках новой энергетической политики, начатой в 2017 году.

«Мы провели девять глубоководных буровых работ, и в ходе последней из них мы смогли добиться успеха благодаря нашему буровому судну «Фатих», — рассказал Эрдоган.

Несмотря на то, что объём обнаруженного в регионе природного газа составляет около 320 млрд кубометров и может удовлетворять потребности Турции только в течение примерно 10 лет, Эрдоган сказал, что данные, собранные в результате испытаний и исследований, указывают на большую вероятность обнаружения в этом же районе более крупных запасов природного газа.

Как отмечается в статье, министр энергетики Фатих Дёнмез подтвердил слова Эрдогана. По его словам, сейсмические данные показывают, что ниже находятся ещё два слоя со схожей структурой и что в этом районе будет обнаружено больше газа.

Следующим шагом, который предпримет Турция, будет подготовка дорожной карты для определения модели добычи и начала строительства, заявил министр, озвучив цель «предоставить природный газ, открытый у Чёрного моря, для общественного пользования в 2023 году».

По словам Эрдогана, открытие газового месторождения выводит Турцию в высшую лигу в том, что касается энергетики. Следующей целью страны после обнаружения запасов газа в Чёрном море является поиск месторождений углеводородов в Средиземном море, заявил лидер Турции. Он также сообщил, что буровое судно «Кануни» начнёт работы в регионе в конце 2020 года, после того как будет завершено его техническое обслуживание.

«Мы собираемся ускорить наши работы в Средиземном море в конце этого года. Мы надеемся сообщить ещё одну хорошую новость из Средиземноморья, — сказал Эрдоган, пообещав, что Турция не прекратит свои усилия до тех пор, пока не станет нетто-экспортёром энергоносителей. — Мы полны решимости полностью уладить нашу энергетическую проблему».

Говоря о продолжающемся противостоянии с Грецией из-за притязаний обеих стран на континентальный шельф в Средиземном море, Эрдоган заявил, что Турция продолжит свой путь, не обращая внимания на права других. «Все, кто выступает против нас в этом вопросе, особенно Греция, знают, что мы правы», — подчеркнул он, призвав ЕС не сбивать никого с толку, выдавая «бессмысленные карты» континентальных шельфов стран.

Также президент Эрдоган призвал ЕС не «портить» Грецию продолжающимся спором в регионе, сообщает The Hürriyet Daily News.

Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак заявил, что обнаружение месторождения природного газа окажет важное влияние на турецкую экономику. «Для Турции начинается новая эра, когда проблема дефицита по текущему счёту будет снята с повестки дня благодаря обнаружению природного газа в Чёрном море», — сказал он.

В свою очередь, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу написал в Twitter, что Турция стала ведущим игроком в области энергетики. «Благодаря хорошим новостям, которые дал сегодня президент Эрдоган, мы сделали огромный шаг на пути к полной независимости. Турция становится плеймейкером и в области энергетики! Цель 2023!» — заявил министр иностранных дел страны.