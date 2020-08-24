Reuters: взрыв на газопроводе, обесточивший Сирию, назвали терактом

03:00 Вильнюс вручил Минску ноту из-за нарушения воздушного пространства Литва вручила Белоруссии ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны, сообщает пресс-служба литовского МИД.

03:00 КХЛ внесла изменения в правила взятия ворот Главный арбитр и вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов рассказал об изменениях в правилах в сезоне-2020/21.

03:00 Агент подтвердил, что футболисту «Локомотива» Баринову потребуется операция Павел Банатин, агент полузащитника московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрия Баринова, сообщил, что его клиенту предстоит перенести операцию.

03:00 Убийцу девятилетней школьницы в Саратове осудили на пожизненный срок Михаил Туватин, признанный виновным в убийстве девятилетней девочки в Саратове, осуждён на пожизненный срок.

03:00 Ко Дню города в Москве появится около 100 арт-объектов Около 100 арт-объектов появятся в столице ко Дню города, который в этом году будет отмечаться 5 и 6 сентября.

03:00 «Уфа» готовит обращение в РФС по судейству матча РПЛ с «Ростовом» Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что клуб готовит официальное обращение в Российский футбольный союз (РФС) по поводу работы арбитров матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

03:00 Посольство в Австрии возмущено высылкой российского дипломата Посольство России в Австрии считает безосновательным решение австрийских властей выслать российского дипломата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

03:00 Секретариат Голиковой: новых решений по авиасообщению пока нет Новых решений по возобновлению международного авиасообщения пока нет, сообщили в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

03:00 Источник: у Баринова выявлен разрыв крестообразной связки колена Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов получил тяжёлую травму в центральном матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

03:00 Белоруссия заявила о попытке нарушения воздушного пространства Литвой Минобороны Белоруссии зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства республики со стороны Литвы, сообщает пресс-служба ведомства.

03:00 Геркус признался, что ему нравится игра «Спартака» при Тедеско Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение о московском «Спартаке».

03:00 МВД Белоруссии назвало численность воскресных акций протестов в стране МВД Белоруссии назвало численность акций протеста, которые прошли в ряде городов страны в воскресенье, 24 августа.

03:00 РФС заменил ассистента арбитра матча РПЛ «Арсенал» — «Химки» Российский футбольный союз (РФС) заменил ассистента арбитра матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между тульским «Арсеналом» и подмосковными «Химками».

03:00 В Москве за сутки ещё 863 человека вылечились от COVID-19 За последние сутки в Москве 863 человека вылечились от COVID-19.

03:00 В Московской области отменён режим самоизоляции для пожилых Жители Московской области старше 65 лет с 24 августа могут не соблюдать режим самоизоляции.

03:00 За сутки в России 2456 пациентов вылечились от коронавируса За прошедшие сутки в России выписали 2456 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Всего за время эпидемии в стране от коронавируса излечились 773 095 человек.

03:00 Источник: в Курской области пограничники пресекли въезд 23 украинцев с поддельными медсправками Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курской области пресекли въезд 23 граждан Украины, которые имели при себе приобретённые незаконным путём документы, подтверждающие приглашение на лечение.

03:00 В России скончались ещё 65 пациентов с коронавирусом В России за сутки скончались ещё 65 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 увеличилось до 16 448, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

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03:00 В России за сутки выявлено 4744 случая коронавирусной инфекции В России за сутки выявили 4744 новых заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 961 493, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

03:00 Австрия высылает российского дипломата Австрия обязала российского дипломата покинуть страну до 1 сентября в связи с делом о шпионаже. Об этом сообщило издание Kronen Zeitung, информацию подтвердили в МИД республики.

03:00 Хачанов опустился на 16-е место в обновлённом впервые после пандемии рейтинге ATP Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила впервые обновлённый после паузы из-за пандемии коронавируса рейтинг спортсменов.

03:00 ФСБ задержала в Татарстане вербовщика «Исламского государства» ФСБ задержала в Татарстане участника организации «Исламское государство»*, занимавшегося её финансированием, а также вербовкой и переправкой россиян и граждан СНГ в Сирию.

03:00 Мбаппе прокомментировал поражение ПСЖ от «Баварии» в финале ЛЧ Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от мюнхенской «Баварии» в финале Лиги чемпионов УЕФА.

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03:00 МИД Украины посоветовал Белоруссии не отвергать дружеские советы Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко посоветовала белорусским коллегам не отвергать дружеские советы.

03:00 В правительстве рассказали о новом стандарте работы строительных компаний во время пандемии Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин рассказал, что документ, регламентирующий работу строительных компаний во время пандемии, сейчас проходит процедуру согласования в правительстве.

03:00 Соревновательная программа Паралимпиады в Токио не будет сокращена Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс сообщил, что соревновательная программа Паралимпийских игр в Токио после их переноса на 2021 год не будет сокращена.

03:00 Новейшая управляемая ракета «Булат» вышла на лётные испытания Новейшая управляемая ракета «Булат», предназначенная для поражения легкобронированной техники, вышла на лётные испытания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

03:00 Поветкин объяснил, за счёт чего ему удалось нокаутировать Уайта Российский боксёр Александр Поветкин прокомментировал победу над британцем Диллианом Уайтом в поединке в британском Брентвуде.

03:00 Назван мошеннический способ вывода денег через СБП Центробанк выявил способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием системы быстрых платежей (СБП), пишет «Коммерсантъ».

03:00 «Юта» обыграла «Денвер» в матче плей-офф НБА благодаря 51 очку Митчелла «Юта Джаз» одержал победу над «Денвер Наггетс» в четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

03:00 Помпео прибыл в Израиль Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Израиль, сообщило американское посольство в Иерусалиме.

03:00 Кремлёв: Поветкин ещё не сказал своего последнего слова в боксе Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал победу россиянина Александра Поветкина над британцем Диллианом Уайтом.

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03:00 SANA: взрыв на газопроводе привёл к отключению электричества в Сирии Взрыв на газопроводе в районе Дамаска привёл к отключению электроэнергии по всей Сирии. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на заявление Минэнерго.