Reuters: взрыв на газопроводе, обесточивший Сирию, назвали терактом

03:00
Вильнюс вручил Минску ноту из-за нарушения воздушного пространства
Литва вручила Белоруссии ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны, сообщает пресс-служба литовского МИД.
03:00
КХЛ внесла изменения в правила взятия ворот
Главный арбитр и вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов рассказал об изменениях в правилах в сезоне-2020/21.
03:00
Агент подтвердил, что футболисту «Локомотива» Баринову потребуется операция
Павел Банатин, агент полузащитника московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрия Баринова, сообщил, что его клиенту предстоит перенести операцию.
03:00
Убийцу девятилетней школьницы в Саратове осудили на пожизненный срок
Михаил Туватин, признанный виновным в убийстве девятилетней девочки в Саратове, осуждён на пожизненный срок.
03:00
Ко Дню города в Москве появится около 100 арт-объектов
Около 100 арт-объектов появятся в столице ко Дню города, который в этом году будет отмечаться 5 и 6 сентября.
03:00
«Уфа» готовит обращение в РФС по судейству матча РПЛ с «Ростовом»
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что клуб готовит официальное обращение в Российский футбольный союз (РФС) по поводу работы арбитров матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
03:00
Посольство в Австрии возмущено высылкой российского дипломата
Посольство России в Австрии считает безосновательным решение австрийских властей выслать российского дипломата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.
03:00
Секретариат Голиковой: новых решений по авиасообщению пока нет
Новых решений по возобновлению международного авиасообщения пока нет, сообщили в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.
03:00
Источник: у Баринова выявлен разрыв крестообразной связки колена
Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов получил тяжёлую травму в центральном матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
03:00
Белоруссия заявила о попытке нарушения воздушного пространства Литвой
Минобороны Белоруссии зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства республики со стороны Литвы, сообщает пресс-служба ведомства.
03:00
Геркус признался, что ему нравится игра «Спартака» при Тедеско
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение о московском «Спартаке».
03:00
МВД Белоруссии назвало численность воскресных акций протестов в стране
МВД Белоруссии назвало численность акций протеста, которые прошли в ряде городов страны в воскресенье, 24 августа.
03:00
РФС заменил ассистента арбитра матча РПЛ «Арсенал» — «Химки»
Российский футбольный союз (РФС) заменил ассистента арбитра матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между тульским «Арсеналом» и подмосковными «Химками».
03:00
В Москве за сутки ещё 863 человека вылечились от COVID-19
За последние сутки в Москве 863 человека вылечились от COVID-19.
03:00
В Московской области отменён режим самоизоляции для пожилых
Жители Московской области старше 65 лет с 24 августа могут не соблюдать режим самоизоляции.
03:00
За сутки в России 2456 пациентов вылечились от коронавируса
За прошедшие сутки в России выписали 2456 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Всего за время эпидемии в стране от коронавируса излечились 773 095 человек.
03:00
Источник: в Курской области пограничники пресекли въезд 23 украинцев с поддельными медсправками
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курской области пресекли въезд 23 граждан Украины, которые имели при себе приобретённые незаконным путём документы, подтверждающие приглашение на лечение.
03:00
В России скончались ещё 65 пациентов с коронавирусом
В России за сутки скончались ещё 65 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 увеличилось до 16 448, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
03:00
В «Вашингтоне» рассказали, когда обсудят с Овечкиным новый контракт
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о переговорах по новому контракту с российским форвардом Александром Овечкиным.
03:00
В России за сутки выявлено 4744 случая коронавирусной инфекции
В России за сутки выявили 4744 новых заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 961 493, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
03:00
Австрия высылает российского дипломата
Австрия обязала российского дипломата покинуть страну до 1 сентября в связи с делом о шпионаже. Об этом сообщило издание Kronen Zeitung, информацию подтвердили в МИД республики.
03:00
Хачанов опустился на 16-е место в обновлённом впервые после пандемии рейтинге ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила впервые обновлённый после паузы из-за пандемии коронавируса рейтинг спортсменов.
03:00
ФСБ задержала в Татарстане вербовщика «Исламского государства»
ФСБ задержала в Татарстане участника организации «Исламское государство»*, занимавшегося её финансированием, а также вербовкой и переправкой россиян и граждан СНГ в Сирию.
03:00
Мбаппе прокомментировал поражение ПСЖ от «Баварии» в финале ЛЧ
Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от мюнхенской «Баварии» в финале Лиги чемпионов УЕФА.
03:00
Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 24 августа, рубль растёт к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
03:00
МИД Украины посоветовал Белоруссии не отвергать дружеские советы
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко посоветовала белорусским коллегам не отвергать дружеские советы.
03:00
В правительстве рассказали о новом стандарте работы строительных компаний во время пандемии
Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин рассказал, что документ, регламентирующий работу строительных компаний во время пандемии, сейчас проходит процедуру согласования в правительстве.
03:00
Соревновательная программа Паралимпиады в Токио не будет сокращена
Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс сообщил, что соревновательная программа Паралимпийских игр в Токио после их переноса на 2021 год не будет сокращена.
03:00
Новейшая управляемая ракета «Булат» вышла на лётные испытания
Новейшая управляемая ракета «Булат», предназначенная для поражения легкобронированной техники, вышла на лётные испытания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».
03:00
Поветкин объяснил, за счёт чего ему удалось нокаутировать Уайта
Российский боксёр Александр Поветкин прокомментировал победу над британцем Диллианом Уайтом в поединке в британском Брентвуде.
03:00
Назван мошеннический способ вывода денег через СБП
Центробанк выявил способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием системы быстрых платежей (СБП), пишет «Коммерсантъ».
03:00
«Юта» обыграла «Денвер» в матче плей-офф НБА благодаря 51 очку Митчелла
«Юта Джаз» одержал победу над «Денвер Наггетс» в четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
03:00
Помпео прибыл в Израиль
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Израиль, сообщило американское посольство в Иерусалиме.
03:00
Кремлёв: Поветкин ещё не сказал своего последнего слова в боксе
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал победу россиянина Александра Поветкина над британцем Диллианом Уайтом.
03:00
На Украине за сутки выявлено 1799 случаев коронавируса
На Украине за сутки выявлено 1799 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число заболевших составило 106 757, следует из данных Совета национальной безопасности и обороны страны.
03:00
Врачи рассказали о состоянии Навального
Состояние Алексея Навального по-прежнему оценивается как стабильно тяжёлое. Об этом сообщили в берлинской клинике «Шарите», заявил журналистам главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский.
03:00
«Торонто» одержал победу над «Бруклином» и вышел во второй раунд плей-офф НБА
«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
03:00
Более 34,6 млн тестов на коронавирус проведено в России
Более 34,6 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 217 тыс. человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
03:00
«Вегас» разгромил «Ванкувер» и повёл в серии плей-офф НХЛ
«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в первом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.
03:00
«Тампа» проиграла «Бостону» в первом матче серии плей-офф Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в первом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.
03:00
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 24 августа.
03:00
Дегтярёв намерен просить в сентябре о встрече с Путиным
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв попросит о встрече с президентом России Владимиром Путиным, чтобы доложить ему об обстановке в регионе, когда объедет всю его территорию.
03:00
Число случаев заболевания коронавирусом в Киргизии достигло 43 126
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Киргизии увеличилось за сутки на 103 и достигло 43 126.
03:00
Российский посол рассказал о вывозных рейсах из США
С начала пандемии на родину вывозными рейсами вернулись более 7 тыс. россиян из США. Об этом сообщил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
03:00
Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 104 718
В Казахстане за сутки выявили 175 случаев заболевания коронавирусом, общее число пациентов с COVID-19 достигло 104 718.
03:00
В Москве 24 августа ожидается до +24 °С
В Москве в понедельник, 24 августа, ожидается до +24 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
03:00
Число случаев заболевания коронавирусом в Германии превысило 233 тысячи
В Германии число выявленных случаев коронавирусной инфекции достигло 233 575. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.
03:00
Российские медики оказывают помощь жителям сирийской провинции Латакия
Российские военные врачи оказывают помощь жителям в сирийской провинции Латакия. Об этом сообщила главная медсестра медицинского отряда специального назначения Анна Голубева.
03:00
SANA: взрыв на газопроводе привёл к отключению электричества в Сирии
Взрыв на газопроводе в районе Дамаска привёл к отключению электроэнергии по всей Сирии. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на заявление Минэнерго.
03:00
Названы самые дешёвые направления для полётов в сентябре
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, куда россияне смогут недорого улететь в сентябре этого года. Результаты исследования есть в распоряжении RT.