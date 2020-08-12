L'Echo: Европе стоит вспомнить про мирный атом — и выгодно, и для природы хорошо

Технологии атомной энергетики сильно изменились за последнее время, пишет специалист по этому вопросу в L'Echo. Это дешёвая энергетика, которая не наносит вреда природе, так что Европе стоит прийти к согласию по этому вопросу и включить мирный атом в экономику.

Европа долгое время была на передовой развития мирного атома, но сейчас плетётся в хвосте, что автору статьи в L'Echo Бените Дризен кажется несправедливым. По её словам, Европа должна вернуться к использованию этой технологии, которая к тому же способствует сохранению климата.

Россия и Китай сейчас быстрее всех развивают потенциал своей атомной энергетики. Из всех новых атомных реакторов 20% строятся в Китае. США заявили, что будут предпринимать смелые и срочные меры для восстановления этого вида энергетики на своей территории, в том числе, чтобы помешать гегемонии России и Китая в этой области. А вот Европейский союз, наоборот, от этой гонки самоустраняется.

Хотя в 1957 году европейские страны подписали соглашение о сотрудничестве в этой сфере, потому что послевоенной Европе нужна была дешёвая энергетика и в большом количестве. Через два десятилетия атомная энергетика была хорошо развита в Европе, но затем пришла волна протестов против мирного атома, её поддержали СМИ и политики.

Россия и Китай в это время взяли под свой контроль поставки урана и процесс сборки реакторов. Соответственно, от производителя будет зависеть состояние электростанции на протяжении всего срока службы, то есть от 50 до 80 лет. А Франция, хоть и обладает научными знаниями, но теперь находится на вспомогательной позиции.

Главная проблема Европы в этом вопросе, по мнению экспертов, — нестабильность законодательства и постоянные общественные дебаты. Франция, например, на 60% обеспечивает атомом свои потребности в энергетике. А соседняя Германия, наоборот, АЭС разбирает. Так что у них получаются кардинально разные точки зрения по этому вопросу.

Чтобы сдвинуть проблему с мёртвой точки, представители европейской атомной промышленности написали открытое письмо в Европейскую комиссию с предложением, что мирный атом может помочь восстановлению экономики. Атомная энергетика, по их словам, сильно продвинулась вперёд за последние 60 лет, у неё огромный потенциал.

Сейчас учёные работают над тем, чтобы научить реактор использовать уже отработанное топливо. Кроме того, они занимаются вопросом безопасности этого вида энергетики, и многие реакторы нового поколения, особо надёжные, либо построены, либо строятся. На подходе реакторы, где охлаждение происходит с помощью гелия, реакторы на тории, а также так называемые реакторы на бегущей волне. Также, по словам автора статьи, ведутся разработки по обогащению отработанного топлива нейтронами, что должно сильно сократить его период опасной радиоактивности.

Однако, пока идут научные изыскания, европейские чиновники должны выработать амбициозное видение европейской энергетики с учётом атомной сферы. Пока углеводороды стоят недорого, нет стимула инвестировать в атом. Но это нужно сделать, глядя в будущее, пишет автор статьи в L'Echo.