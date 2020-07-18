Неминуемая угроза пассажирам парома — Independent о просчёте экипажа британской атомной субмарины

03:00
В Раде заявили о сложной ситуации в украинской металлургии
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Владимир Кальцев заявил о сложной ситуации в украинской металлургии.
03:00
Комментатор UFC высоко оценил выступление Царукяна на UFC Fight Island 2
Комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган высоко оценил выступление россиянина Армана Царукяна на турнире UFC Fight Island 2.
03:00
У главы МИД Нигерии выявили коронавирус
Медики выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у министра иностранных дел Нигерии Джефри Онеямы.
03:00
Малком: одержали победу над сложным соперником
Форвард «Зенита» Малком прокомментировал победу в матче полуфинала Кубка России с московским «Спартаком» (2:1).
03:00
В Сирии завершились парламентские выборы
В Сирии завершилось голосование на выборах депутатов Народного совета (парламента) республики.
03:00
Мещеряков: у Николича семь игр и ни одного поражения
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал второе место клуба в турнирной таблице Российской премьер-лиги, позволяющее выступать в групповом этапе Лиги чемпионов.
03:00
Самолёт Ан-2 перестал выходить на связь в Бурятии
Самолёт Ан-2 с шестью людьми на борту перестал выходить на связь в Бурятии.
03:00
Мостовой: не думаю, что «Спартаку» нужно предъявлять претензии по поводу судейства
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение московской команды в полуфинальном матче Кубка России с петербургским «Зенитом» (1:2).
03:00
Пожарные локализовали возгорание в заповеднике в Башкирии
Спасателям удалось локализовать возгорание в Башкирском государственном природном заповеднике в Бурзянском районе республики.
03:00
Медведев пожелал «Спартаку» концентрироваться на игре, а не судействе
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев после матча 1/2 финала Кубка России со «Спартаком» (2:1) ответил на жалобы владельца команды соперника Леонида Федуна о судействе.
03:00
«Локомотив» стал вице-чемпионом России и сыграет в групповом раунде ЛЧ
Московский «Локомотив» гарантированно займёт второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.
03:00
Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал работать со следствием и давать показания.
03:00
«Динамо» обыграло «Краснодар» в матче РПЛ
В рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» одержало победу над «Краснодаром».
03:00
Семак поблагодарил «Спартак» за самоотдачу после матча Кубка России
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак отдал должное сопернику после полуфинального матча Кубка России со «Спартаком» (2:1).
03:00
В Москве умерли ещё 15 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались ещё 15 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.
03:00
Федун: «Зенит» огребёт в ЛЧ без судейской поддержки
Владелец «Спартака» Леонид Федун раскритиковал судейство и соперников после полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» (1:2).
03:00
«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии
В матче 1/2 финала Кубка Англии по футболу лондонский «Челси» на выезде одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
03:00
Экс-тренер «Баварии» Ковач официально возглавил «Монако»
Бывший главный тренер немецкой «Баварии» Нико Ковач возглавил французский футбольный клуб «Монако».
03:00
Газизов рассказал, какой будет работа «Спартака» на трансферном рынке
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что в следующее трансферное окно клуб сделает одно-два точечных приобретения.
03:00
В Британии за сутки выявили более 700 случаев коронавируса
В Великобритании за сутки выявили 726 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Боярский отреагировал на победу «Зенита» над «Спартаком»
Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу команды над московским «Спартаком» в матче полуфинала Кубка России по футболу.
03:00
Тедеско назвал ключевой момент матча «Спартака» с «Зенитом»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что его команда сделала всё возможное для успешного результата в матче полуфинала Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом».
03:00
Тедеско: мы с оптимизмом смотрим в следующий сезон
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил свои перспективы на сохранение должности в следующем сезоне.
03:00
Газизов прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита» в полуфинале Кубка России
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением по поводу матча команды с петербургским «Зенитом» в полуфинале Кубка России по футболу.
03:00
Газизов отреагировал на баннер фанатов «Зенита» в адрес Федуна
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после поражения в полуфинальном матче Кубка России от «Зенита» (1:2) прокомментировал баннер команды соперника, адресованный владельцу красно-белых Леониду Федуну.
03:00
Лукашенко заявил о возможном наличии у его оппонентов плана по свержению власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможном наличии у его оппонентов плана по силовому свержению действующей власти. Об этом он сказал при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
03:00
Российский боец Аскаров бросил вызов чемпиону UFC Фигередо
Российский боец смешанного стиля Аскар Аскаров вызвал на поединок нового чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе бразильца Дейвесона Фигередо.
03:00
Тедеско считает, что молодость игроков «Спартака» помешала им победить «Зенит» в 1/2 финала Кубка России
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» (1:2).
03:00
Арбитр удалил вратаря «Краснодара» Сафонова в начале матча с «Динамо»
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов был удалён на 17-й минуте перенесённого матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
03:00
Петржела: у «Химок» нет шансов в финале Кубка России
Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела в разговоре предрекает победу «Зениту» в финальном матче Кубка России против «Химок».
03:00
За сутки в Италии выявили более 200 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Италии выявили более 200 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Фанаты «Зенита» посвятили баннер Федуну после победы над «Спартаком»
Фанаты петербургского «Зенита» после победы над московским «Спартаком» в полуфинале Кубка России по футболу растянули баннер, посвящённый владельцу красно-белых Леониду Федуну.
03:00
Федун — о судействе матча Кубка России с «Зенитом»: вы сами всё видели
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение команды в матче 1/2 финала Кубка России с петербургским «Зенитом» (1:2).
03:00
Пресс-служба «Зенита» пошутила над «Спартаком» после полуфинала Кубка России
Пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит» пошутила над московским «Спартаком» после победы в полуфинале Кубка России по футболу.
03:00
СК назвал возможную причину нападения на дом экс-главы «Ростсельмаша»
В пресс-службе СУ СК России по Ростовской области назвали возможную причину нападения на дом экс-главы «Ростсельмаша» Юрия Пескова.
03:00
Россиянка Костенюк выиграла четвёртый этап Гран-при Women's Speed Chess Championship
Российская шахматистка Александра Костенюк одержала победу на четвёртом этапе Гран-при онлайн-турнира по быстрым шахматам Women's Speed Chess Championship.
03:00
Федотов раскритиковал VAR за неназначенный пенальти на Соболеве
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорные моменты полуфинального матча Кубка России по футболу «Зенит» — «Спартак» (2:1).
03:00
Трамп предрёк США уничтожение в случае победы Байдена на выборах
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут уничтожены, если кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден победит на президентских выборах.
03:00
Квят считает, что мог финишировать в очковой зоне на Гран-при Венгрии
Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят поделился эмоциями от выступления на «Формуле-1» в Венгрии.
03:00
«Зенит» победил «Спартак» и сыграет с «Химками» в финале Кубка России
Петербургский «Зенит» взял верх над московским «Спартаком» в матче полуфинала Кубка России по футболу.
03:00
Месси установил рекорд Примеры по количеству результативных передач за сезон
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси установил новый рекорд чемпионата Испании по числу голевых передач в одном сезоне.
03:00
За сутки 56 российских военных выздоровели от коронавируса
За прошедшие сутки 56 российских военных вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19, общее число выздоровевших в вооружённых силах достигло 8105.
03:00
Панарин признан лучшим крайним форвардом в НХЛ
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан лучшим крайним нападающим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) на данный момент по версии аналитиков телесети NHL Network.
03:00
«Тоттенхэм» обыграл «Лестер» в 37-м туре АПЛ
В матче 37-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» оказался сильнее «Лестера».
03:00
Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Алавес»
В матче 38-го тура Примеры «Барселона» на выезде одержала крупную победу над «Алавесом».
03:00
В Минске опровергли сообщения о госпитализации Лукашенко
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла появившиеся в соцсетях сообщения о якобы госпитализации белорусского лидера Александра Лукашенко.
03:00
Президент «Урала»: мне бы не хотелось, чтобы команду тренировал Сёмин
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал слухи о назначении на пост главного тренера команды экс-наставника московского «Локомотива» Юрия Сёмина.
03:00
Медики рассказали о состоянии экс-директора «Ростсельмаша»
Состояние бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова, который получил травмы во время нападения на его дом в Ростовской области, оценивается как удовлетворительное.
03:00
СМИ: «Оренбург» рассматривает наставника «Чертанова» на пост главного тренера
Наставник московского клуба «Чертаново» Игорь Осинькин является основным претендентом на пост главного тренера футбольного клуба «Оренбург».
03:00
В Челябинске от коронавируса умерла заведующая отделением больницы
Заведующая отделением детской хирургии городской клинической больницы №1 Челябинска Анна Белякова скончалась из-за коронавирусной инфекции COVID-19.