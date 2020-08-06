Das Erste: жители Хиросимы боятся, что мир забудет о чудовищной трагедии

В годовщину атомного удара США мэр Хиросимы, премьер-министр Японии и генеральный секретарь ООН выступили с призывами к полному запрету ядерного оружия, сообщает немецкий телеканал Das Erste. 75 лет назад Америка сбросила на Хиросиму атомную бомбу, ставшую причиной гибели более 100 тыс. человек. И сегодня уцелевшие жители боятся, что память об этой чудовищной трагедии со временем забудется, приводит издание слова градоначальника.

6 августа 1945 года США сбросили на Хиросиму атомную бомбу. Сегодня, 75 лет спустя, в городе проходят торжества, посвящённые памяти более чем сотни тысяч людей, погибших от взрыва, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

В Мемориальном парке мира в Хиросиме в присутствии 800 зрителей двое школьников обратились ко всем жителям Земли: «Такое никогда не должно повториться снова. Ободряющие слова выживших, которые восстановили город, всегда будут жить в наших сердцах».

Как сообщает немецкий телеканал, из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия проходят со значительно меньшим размахом, чем было запланировано изначально. Ровно в 8:15 пробил ритуальный колокол и была объявлена минута молчания.

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи выступил с короткой речью, содержавшей в себе призыв не только к отказу от ядерного оружия, отмечается в материале. «Я обращаюсь к японскому правительству с призывом внять голосам жертв радиационного облучения и подписать и ратифицировать договор о запрете ядерных вооружений», — заявил он.

Как единственная страна, ставшая жертвой применения ядерного оружия, Япония должна добиться внимания мировой общественности к духу Хиросимы. Для этого также необходимо оказывать больше поддержки жертвам тех событий, средний возраст которых сейчас составляет 83 года. Многие всё ещё страдают от последствий пережитого несчастья.

Как подчёркивает Das Erste, эти слова мэра Хиросимы не случайны: лишь на прошлой неделе суд принудил японское правительство признать очередной ряд жертв произошедшей трагедии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш должен был присутствовать на памятных мероприятиях в Хиросиме в качестве почётного гостя, но из-за пандемии коронавируса был вынужден ограничиться посланием по видеосвязи. Он тоже потребовал полного упразднения оружия массового уничтожения и выразил беспокойство по поводу текущего развития ситуации в мире.

«Раскол, недоверие и отсутствие диалога набирают обороты и обостряют гонку ядерных вооружений», — предостерёг Гутерреш. По его словам, ядерные державы модернизируют свои арсеналы и разрабатывают новые опасные вооружения.

В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости стремиться к миру, свободному от ядерного оружия. Его страна при этом выступает посредником между ядерными и неядерными державами.

Ещё за несколько часов до того, как представители официальной делегации возложили венки в Мемориальном парке, многочисленные граждане Хиросимы прибывали к памятному месту и оставляли цветы в память жертв трагедии возле монумента «Пламя Мира» в форме бетонной дуги.

Среди них был и 76-летний Ясухиро Асаеда. «Мы постарели и не проживём очень долго. Было бы хорошо, если бы планета стала более мирной», — сказал журналистам житель Хиросимы. При этом он выразил именно то, что движет многими жертвами радиационного облучения в это время: беспокойство по поводу того, что после их смерти память об этой чудовищной трагедии поблёкнет, заключает немецкий телеканал Das Erste.